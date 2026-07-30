Slot lidera lista de candidatos para suceder Jaissle no Al-Ahli saudita

A diretoria do Al-Ahli, da Arábia Saudita, iniciou suas movimentações para escolher um novo treinador para a equipe, em substituição ao alemão Matthias Jaissle, que está perto de assumir o comando do Newcastle United, enquanto o holandês Arne Slot surgiu como um dos principais candidatos a comandar o campeão da Ásia.

De acordo com a rede talkSPORT, Slot entrou na lista de candidatos a treinar o Al-Ahli, diante da busca do clube por um técnico que possua grande experiência europeia, como preparação para a próxima etapa.

Jaissle apresentou seu pedido de demissão, segundo os relatos, e está perto de se transferir para o Newcastle, depois que Eddie Howe decidiu deixar o cargo após cinco anos passados com o Newcastle, o que abriu as portas para que o Al-Ahli buscasse um substituto para o treinador alemão.

Jaissle assumiu o comando do Al-Ahli em 2023, após sua saída do Red Bull Salzburg, da Áustria, e conquistou resultados notáveis durante sua passagem pela equipe, comandando-a em 138 partidas, nas quais somou 92 vitórias, além de ter conquistado o título da Liga dos Campeões da Ásia da Elite em duas ocasiões consecutivas.

Slot volta aos holofotes

Arne Slot é um dos nomes mais destacados na mesa do Al-Ahli, depois de se tornar disponível no mercado de treinadores desde sua saída do Liverpool em maio passado, após mais de duas temporadas nas quais conduziu a equipe à conquista do título da Premier League em 2025.

Apesar de ter recebido diversas propostas no período recente, entre elas uma oferta do Fulham, o treinador holandês preferiu não voltar aos trabalhos, antes que o clube londrino se voltasse para a contratação de Álvaro Arbeloa.

O nome de Slot também foi associado ao comando do Milan antes que o clube italiano contratasse Rúben Amorim, além de ter sido cotado para assumir o comando da seleção da Holanda, mas ele ainda segue sem clube até o momento.

Vítor Pereira entre as opções

O interesse do Al-Ahli não se limita a Slot, já que o clube coloca também o treinador português Vítor Pereira na lista de candidatos, aproveitando sua experiência anterior no Campeonato Saudita.

Segundo o relatório, o Al-Ahli não realizou nenhuma negociação oficial com Pereira até o momento, mas ele continua sendo uma das opções fortemente cogitadas.

O treinador português, de 58 anos, possui experiência anterior na Arábia Saudita com o Al-Shabab, e já havia treinado o Al-Ahli em 2013, antes de assumir o comando do Wolverhampton e, em seguida, do Nottingham Forest, na Premier League.

Pereira deixou o Nottingham Forest no início de julho deste ano, apesar de seu sucesso em conduzir a equipe à permanência na Premier League e ao alcance das semifinais da Liga Europa, ficando disponível para retornar aos trabalhos.

O Al-Ahli age rápido

Por sua vez, o jornalista saudita Walid Said revelou que a diretoria do Al-Ahli já iniciou negociações oficiais com uma série de treinadores para escolher o sucessor de Jaissle.

Ele esclareceu que a lista atual conta com cinco treinadores, entre eles um técnico alemão, enquanto as negociações ainda seguem em andamento para definir a identidade do novo diretor técnico que comandará a equipe na próxima temporada.