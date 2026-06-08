Slot e Glasner ficaram de fora: “Esses são nomes mais realistas para o Feyenoord”

Sinclair Bischop já descarta dois nomes para o Feyenoord na busca por um sucessor de Robin van Persie. O repórter da ESPN também destaca duas opções que estariam na lista do diretor técnico Dévy Rigaux.

“Como gostariam em Roterdã que Arne Slot voltasse. Recém-demitido do Liverpool. Mas então as pessoas talvez esquecessem que Slot saiu do AZ de uma maneira muito desagradável. Até mesmo em sua passagem pelo Feyenoord, ele falava disso com frequência”, assim Bischop inicia a matéria sobre quem deve ser o novo técnico do Feyenoord.

“Slot ficou incomodado com a forma como foi tratado”, lembra o observador do Feyenoord. “Ele entrou em contato com o Feyenoord e foi demitido imediatamente por Robert Eenhoorn, que, por incrível que pareça, agora é o novo diretor-geral aqui. Na verdade, o mesmo vale para Pascal Jansen. Ele também foi demitido do AZ.”

Segundo Bischop, contratar Oliver Glasner será “uma tarefa difícil”. “Talvez o Feyenoord venha a fazer uma proposta. Só que Glasner está no auge da carreira. Ele já ganhou uma Liga Europa com o Eintracht Frankfurt. E recentemente, com o Crystal Palace, conquistou a Conference League, a FA Cup e o Community Shield. Além disso, ele trabalha na Premier League, onde os salários são altíssimos.”

“Por que ele iria para a Holanda para jogar contra o Cambuur fora de casa e o ADO Den Haag?”, questiona Bischop em voz alta. “Dizem que há muitos empregos atraentes à sua espera. O AC Milan quer contratá-lo. Um clube em declínio na Itália, mas, claro, um grande clube.”

Segundo Bischop, Rigaux está olhando principalmente para os círculos do futebol belga. “O nome de Wouter Vrancken, que teve um bom desempenho no Sint-Truiden, está sendo cogitado. Pocognoli teve um bom desempenho no Union Saint-Gilles, onde se sagrou campeão. Esses são nomes mais realistas.”

“O melhor para o Feyenoord seria a contratação de um técnico sem vínculo, que também tenha um bom relacionamento com Rigaux. Há dois nomes com os quais ele já trabalhou bem: Alfred Schreuder e Philippe Clement. Esses são nomes mais realistas”, conclui o seguidor do Feyenoord.

Schreuder vai para a Copa do Mundo como assistente técnico da seleção alemã e tem contrato até 31 de julho. Clement, aliás, não está disponível sem custo de transferência, pois o técnico belga ainda tem contrato de três temporadas com o Norwich City.