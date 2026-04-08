Slot dá um sinal muito preocupante a Salah aos 79 minutos do jogo entre Paris Saint-Germain e Liverpool

Uma noite sombria para o Liverpool, que não teve chances contra o Paris Saint-Germain (2 a 0) e pode se considerar sortudo por não ter sofrido uma goleada ainda maior na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Foi, sobretudo para Mohamed Salah, um jogo para esquecer rapidamente.

O atacante, em suas últimas semanas no Liverpool, foi deixado no banco pelo técnico Arne Slot. O treinador holandês adotou uma tática cautelosa, com uma defesa de cinco jogadores e foco em conter o PSG.

Isso não deu totalmente certo, pois o PSG foi superior e deve estar chateado por o placar ter ficado em 2 a 0 ao apito final. O Liverpool ainda tem chances de chegar às semifinais, mas precisará apresentar um desempenho muito melhor na próxima terça-feira.

Slot decidiu, na fase final, e com uma desvantagem de 2 a 0, fazer uma série de substituições. Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Milos Kerkez e Dominik Szoboszlai saíram de campo, com Cody Gakpo, Alexander Isak, Andy Robertson e Curtis Jones entrando como substitutos nos últimos dez minutos.

Portanto, não houve participação de Salah, que passou a ser o centro das atenções após as substituições de Slot. No início desta temporada, o atacante (33) reclamou abertamente do fato de Slot tê-lo deixado de fora várias vezes, o que gerou grande polêmica na mídia inglesa. Após uma boa conversa, Salah foi readmitido.

Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong e Ryan Gravenberch, por sua vez, foram titulares na equipe visitante vinda da Inglaterra. Assim como os demais jogadores do Liverpool, o trio holandês passou por grandes dificuldades em Paris e sabe que a semifinal está bem distante.

Guus Hiddink, aliás, não acha que Slot precise se justificar perante Salah. “Talvez você possa tentar com ele mais uma vez”, acrescenta Wim Kieft no estúdio da Ziggo Sport. “Não tem fundamento, mas pode ser um renascimento. Mas o próprio Salah também sabe disso, agora que está no fim da carreira. Você ainda se debate um pouco, porque é uma questão de orgulho. E você não está acostumado a ser preterido.”