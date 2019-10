Slavia Praga x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Catalães entram em campo nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando se isolar na liderança do Grupo F da Liga dos Campeões, o visita o Slavia Praga nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), pensando apenas na vitória. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Slavia Praga x Barcelona DATA Quarta-feira, 23 de outubro LOCAL Sinobo Stadium - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SLAVIA PRAGA

Na terceira posição do Grupo F, com apenas um ponto, o Slavia Praga conseguiu um resultado importante na estreia da , quando empatou com a Inter fora de casa, antes de ser derrotado pelo na rodada seguinte, seu único resultado negativo na temporada.

No entanto, tem o pleno conhecimento que está na chave mais difícil da competição e uma classificação é hipotética.

Provável escalação da Slavia Praga: Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Sevcik, Soucek; Masopust, Stanciu, Olayinka; Tecl

BARCELONA

Depois de um início de temporada turbulento, o Barça vem subindo de produção. Além de assumir o topo do Campeonato Espanhol, também aparece dividindo a liderança do grupo da UCL ao lado do Borussia Dortmund, com quatro pontos cada.

O técnico Ernesto Valverde irá colocar em campo o melhor time que tem à disposição. A única baixa deve ser Sergi Roberto, ainda no DM.

Dembélé e Piqué, que não participaram da vitória sobre o por 3 a 0, por suspensão, estão confirmados.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SLAVIA PRAGA

JOGO CAMPEONATO DATA Jablonec 0 x 2 Slavia Praga Campeonato Tcheco 6 de outubro Slavia Praga 3 x 1 Pribam Campeonato Tcheco 19 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Plzen x Slavia Praga Campeonato Tcheco 27 de outubro 12h (de Brasília) Banik x Slavia Praga Copa Tcheca 30 de outubro 9h30 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 4 x 0 6 de outubro Eibar 0 x 3 Barcelona La Liga 19 de outubro

Próximas partidas