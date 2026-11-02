Slavia Praga x Arsenal: detalhes da partida
Pressão em Praga testa as ambições europeias de Arteta
Os jogos europeus voltam a ser disputados sob os refletores em Praga, onde duas equipes embaladas por resultados expressivos em seus campeonatos nacionais se enfrentam em um confronto interessante pela quarta rodada. O Arsenal de Mikel Arteta chega à capital tcheca cheio de confiança. O time calou Anfield na tarde de domingo com uma atuação exemplar de solidez defensiva e conquistou os três pontos contra o Liverpool graças ao gol de Kai Havertz aos 16 minutos e a um sistema defensivo que não deu espaços. Invicto em sua campanha europeia após vitórias sobre Napoli e Lille e um disputado empate por 2 a 2 em Munique, o Arsenal busca se aproximar da classificação para a fase eliminatória.
Do outro lado estará um Slavia Praga motivado, comandado por Jindřich Trpišovský. Embora o clube tenha vivido uma campanha continental turbulenta, com derrotas para Lens e Sabah antes de empatar por 2 a 2 com o Fenerbahçe, a equipe se preparou para a partida de quarta-feira com uma empolgante goleada por 5 a 0 fora de casa sobre o FK Jablonec no sábado.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Slavia Praga x Arsenal
Forma recente
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
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|Sequência
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|0
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|+9
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D
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|3
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|3
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|10
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D