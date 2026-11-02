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Liga dos Campeões
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Slavia Praga x Arsenal: prévia da Champions League com o Slavia desafiando o avassalador Arsenal

Slavia Praga x Arsenal
Liga dos Campeões
Slavia Praga
Arsenal

Após golear impiedosamente o FK Jablonec por 5 a 0 em uma competição nacional, o Slavia Praha, potência do futebol tcheco, entra no caldeirão da Fortuna Arena para tentar frear um Arsenal dominante, embalado por uma vitória de afirmação por 1 a 0 sobre o Liverpool em Anfield.

Slavia Praga x Arsenal: detalhes da partida

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Fortuna Arena

Pressão em Praga testa as ambições europeias de Arteta

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Os jogos europeus voltam a ser disputados sob os refletores em Praga, onde duas equipes embaladas por resultados expressivos em seus campeonatos nacionais se enfrentam em um confronto interessante pela quarta rodada. O Arsenal de Mikel Arteta chega à capital tcheca cheio de confiança. O time calou Anfield na tarde de domingo com uma atuação exemplar de solidez defensiva e conquistou os três pontos contra o Liverpool graças ao gol de Kai Havertz aos 16 minutos e a um sistema defensivo que não deu espaços. Invicto em sua campanha europeia após vitórias sobre Napoli e Lille e um disputado empate por 2 a 2 em Munique, o Arsenal busca se aproximar da classificação para a fase eliminatória. 

FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-SLAVIA PRAGUEGetty Images

Do outro lado estará um Slavia Praga motivado, comandado por Jindřich Trpišovský. Embora o clube tenha vivido uma campanha continental turbulenta, com derrotas para Lens e Sabah antes de empatar por 2 a 2 com o Fenerbahçe, a equipe se preparou para a partida de quarta-feira com uma empolgante goleada por 5 a 0 fora de casa sobre o FK Jablonec no sábado.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Slavia Praga x Arsenal

3-4-2-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formação
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaA. N'GuessanA. N'GuessanT. VlcekT. VlcekD. SturmD. SturmM. SuleimanM. SuleimanE. AyaosiE. AyaosiW. NowakW. NowakD. MosesD. MosesO. KubiakO. KubiakL. ProvodL. ProvodD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeM. DowmanM. DowmanD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Slavia Praga

Time titular

Arsenal

Técnico

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Forma recente

SLP

SLP - Sequência

HRA
E0-0
FB
E2-2
BOL
E1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ARS

ARS - Sequência

NFO
V0-1
FCB
E2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Histórico de confrontos

Confrontos

Slavia PragaEmpateArsenal
0
2
3
Liga dos Campeões
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FJ
Liga Europa
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FJ
Liga Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
FJ
Liga dos Campeões
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FJ
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
FJ
1Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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