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Sl. Praga x FC Arsenal: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Fortuna Arena

O jogo entre Sl. Praga e FC Arsenal começa em 04/11/2026, às 21h.

Sl. Praga x FC Arsenal ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo da Champions League entre Slavia Praga e FC Arsenal será transmitido ao vivo pela DAZN.

Assuntos da semana: como chegam Sl. Praga e FC Arsenal?

O Slavia Praga chega a este jogo com uma campanha irregular: nas últimas cinco partidas oficiais, a equipe somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na partida mais recente, venceu o FK Jablonec por 5 a 0 no Campeonato Tcheco. Antes disso, o Slavia derrotou o Brno por 4 a 0 na copa, enquanto, na Champions League, empatou por 2 a 2 com o Fenerbahçe.

O FC Arsenal soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas oficiais. Os Gunners venceram o FC Liverpool por 1 a 0 fora de casa na Premier League em seu jogo mais recente. Antes, derrotaram o Everton por 2 a 0 e o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa. Nessas cinco partidas, o Arsenal marcou seis gols e sofreu três.

Sl. Praga x FC Arsenal: escalações

Sl. Praga x FC Arsenal: momento das equipes

Sl. Praga x FC Arsenal: retrospecto dos confrontos diretos

Sl. Praga x FC Arsenal: as tabelas