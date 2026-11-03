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Slavia Praga x Arsenal hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

Slavia Praga x Arsenal
Slavia Praga
Arsenal
Liga dos Campeões

Na Champions League, o Sl. Praga enfrenta o Arsenal. Mas onde assistir ao jogo ao vivo hoje na TV e por streaming?

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Sl. Praga x FC Arsenal: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Fortuna Arena

O jogo entre Sl. Praga e FC Arsenal começa em 04/11/2026, às 21h.

Sl. Praga x FC Arsenal ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo da Champions League entre Slavia Praga e FC Arsenal será transmitido ao vivo pela DAZN.

Assuntos da semana: como chegam Sl. Praga e FC Arsenal?

O Slavia Praga chega a este jogo com uma campanha irregular: nas últimas cinco partidas oficiais, a equipe somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na partida mais recente, venceu o FK Jablonec por 5 a 0 no Campeonato Tcheco. Antes disso, o Slavia derrotou o Brno por 4 a 0 na copa, enquanto, na Champions League, empatou por 2 a 2 com o Fenerbahçe.

O FC Arsenal soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas oficiais. Os Gunners venceram o FC Liverpool por 1 a 0 fora de casa na Premier League em seu jogo mais recente. Antes, derrotaram o Everton por 2 a 0 e o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa. Nessas cinco partidas, o Arsenal marcou seis gols e sofreu três.

SLP

SLP - Sequência

HRA
E0-0
FB
E2-2
BOL
E1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ARS

ARS - Sequência

NFO
V0-1
FCB
E2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Sl. Praga x FC Arsenal: escalações

Prováveis escalações de Slavia Praga x Arsenal

3-4-2-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formação
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
N. DomchakN. DomchakD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesS. ChaloupekS. ChaloupekM. SuleimanM. SuleimanT. VlcekT. VlcekE. AyaosiE. AyaosiD. MosesD. MosesM. SadilekM. SadilekO. KubiakO. KubiakW. NowakW. NowakD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Slavia Praga

Time titular

Arsenal

Técnico

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Sl. Praga x FC Arsenal: momento das equipes

SLP

SLP - Sequência

HRA
E0-0
FB
E2-2
BOL
E1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ARS

ARS - Sequência

NFO
V0-1
FCB
E2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Sl. Praga x FC Arsenal: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

Slavia PragaEmpateArsenal
0
2
3
Liga dos Campeões
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FJ
Liga Europa
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FJ
Liga Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
FJ
Liga dos Campeões
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FJ
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
FJ
1Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Sl. Praga x FC Arsenal: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4310145+910
V
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
4310123+910
D
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
6
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
7
BarcelonaBarcelonaBAR
4211116+57
V
D
V
V
8
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
9
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4130105+56
E
E
E
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
15
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
16
RomaRomaROM
412185+35
V
V
D
E
17
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
412143+15
E
E
V
D
18
VillarrealVillarrealVIL
41128804
D
D
V
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
20
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
21
Inter de MilãoInter de MilãoINT
411256-14
V
V
D
D
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
411256-14
D
D
D
V
23
LASKLASKLAS
411269-34
E
V
D
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
411248-44
D
D
V
D
25
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
26
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
27
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
28
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
30
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4013113-121
E
D
D
D
36
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
Classificação às quartas de final

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