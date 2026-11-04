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UEFA Champions League na TV
Sl. Praga x FC Arsenal: horário do jogo
O jogo entre Sl. Praga e FC Arsenal começa em 04/11/2026, às 21h.
Sl. Praga x FC Arsenal ao vivo hoje: onde assistir na TV e pela internet?
O jogo da Champions League entre Slavia Praga e FC Arsenal será transmitido ao vivo pelo DAZN.
Os assuntos da semana: o que aconteceu com Sl. Praga e FC Arsenal?
O Slavia Praga chega a este jogo com uma campanha mista: nas últimas cinco partidas oficiais, a equipe somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Mais recentemente, venceu o FK Jablonec por 5 a 0 no Campeonato Tcheco. Antes disso, o Slavia derrotou o Brno por 4 a 0 na Copa, enquanto, na Champions League, empatou por 2 a 2 com o Fenerbahçe.
O FC Arsenal registra três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas oficiais. Os Gunners venceram o FC Liverpool fora de casa por 1 a 0 na Premier League em seu jogo mais recente. Antes, venceram o Everton por 2 a 0 e o Nottingham Forest fora de casa por 1 a 0. Nessas cinco partidas, o Arsenal marcou seis gols e sofreu três.
Sl. Praga x FC Arsenal: escalações
Escalações de Slavia Praga x Arsenal
Time titular
Reservas
Técnico
- J. Trpisovsky
- M. Arteta
Sl. Praga x FC Arsenal: retrospecto recente
Sl. Praga x FC Arsenal: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Sl. Praga x FC Arsenal: as tabelas
|#
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E
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