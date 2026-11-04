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Slavia Praga x Arsenal hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Slavia Praga x Arsenal
Slavia Praga
Arsenal
Liga dos Campeões

Na Liga dos Campeões, o Sl. Praga enfrenta o Arsenal. Mas onde assistir ao jogo ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Sl. Praga x FC Arsenal: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Fortuna Arena

O jogo entre Sl. Praga e FC Arsenal começa em 04/11/2026, às 21h.

Sl. Praga x FC Arsenal ao vivo hoje: onde assistir na TV e pela internet?

O jogo da Champions League entre Slavia Praga e FC Arsenal será transmitido ao vivo pelo DAZN.

Os assuntos da semana: o que aconteceu com Sl. Praga e FC Arsenal?

O Slavia Praga chega a este jogo com uma campanha mista: nas últimas cinco partidas oficiais, a equipe somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Mais recentemente, venceu o FK Jablonec por 5 a 0 no Campeonato Tcheco. Antes disso, o Slavia derrotou o Brno por 4 a 0 na Copa, enquanto, na Champions League, empatou por 2 a 2 com o Fenerbahçe.

O FC Arsenal registra três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas oficiais. Os Gunners venceram o FC Liverpool fora de casa por 1 a 0 na Premier League em seu jogo mais recente. Antes, venceram o Everton por 2 a 0 e o Nottingham Forest fora de casa por 1 a 0. Nessas cinco partidas, o Arsenal marcou seis gols e sofreu três.

SLP

SLP - Sequência

HRA
E0-0
FB
E2-2
BOL
E1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ARS

ARS - Sequência

NFO
V0-1
FCB
E2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Sl. Praga x FC Arsenal: escalações

Escalações de Slavia Praga x Arsenal

4-2-3-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formação
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
N. DomchakN. DomchakO. KubiakO. KubiakT. HolesT. HolesT. VlcekT. VlcekD. ZimaD. ZimaD. SturmD. SturmM. SadilekM. SadilekD. MosesD. MosesM. SuleimanM. SuleimanE. AyaosiE. AyaosiW. NowakW. NowakD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielP. HincapieP. HincapieM. MerinoM. MerinoN. MaduekeN. MaduekeM. ZubimendiM. ZubimendiD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Slavia Praga

Time titular

Arsenal

Reservas

Técnico

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta
Slavia Praga

Lesões e suspensões

Arsenal

Sl. Praga x FC Arsenal: retrospecto recente

SLP

SLP - Sequência

HRA
E0-0
FB
E2-2
BOL
E1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ARS

ARS - Sequência

NFO
V0-1
FCB
E2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Sl. Praga x FC Arsenal: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

Slavia PragaEmpateArsenal
0
2
3
Liga dos Campeões
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FJ
Liga Europa
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FJ
Liga Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
FJ
Liga dos Campeões
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FJ
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
FJ
1Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Sl. Praga x FC Arsenal: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
V
V
V
V
3
ArsenalArsenalARS
431072+510
V
E
V
V
4
BétisBétisBET
431074+310
E
V
V
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
V
D
V
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
7
ComoComoCOM
4301115+69
V
V
D
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
D
V
V
V
9
Club BruggeClub BruggeCLB
4301106+49
V
V
V
D
10
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
11
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4220125+78
V
E
E
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
421195+47
E
V
D
V
13
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
421154+17
E
V
D
V
15
Inter de MilãoInter de MilãoINT
420286+26
V
V
D
D
16
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
4121611-55
V
E
D
E
20
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
E
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
22
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
411245-14
D
E
V
D
23
PSVPSVPSV
411223-14
D
V
D
E
24
Sabah FKSabah FKSAB
411247-34
E
D
V
D
25
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
26
LeipzigLeipzigRBL
411238-54
E
D
V
D
27
NapoliNapoliNAP
410358-33
D
V
D
D
28
PortoPortoPOR
410336-33
V
D
D
D
29
LensLensRCL
410338-53
D
D
D
V
30
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
31
AEK AthensAEK AthensAEK
4103511-63
D
D
D
V
32
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
33
VikingVikingVIK
4022610-42
E
D
E
D
34
Slavia PragaSlavia PragaSLP
401348-41
D
E
D
D
35
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Classificação às quartas de final

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