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O Fleetwood Town viveu uma noite histórica ao eliminar o Arsenal, campeão da Premier League, da Copa da Liga Inglesa em uma surpreendente vitória nos pênaltis. No entanto, o feito histórico da equipe da quarta divisão foi momentaneamente ofuscado por um deslize hilário, cheio de palavrões, durante as comemorações após a partida.

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Uma zebra na Copa da Liga Inglesa

A equipe da League Two protagonizou uma das maiores zebras da história da Copa da Liga Inglesa ao segurar o Arsenal em um empate por 1 a 1 no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis, e o Fleetwood mostrou uma calma impressionante ao converter suas cinco cobranças.

O goleiro Jay Lynch foi o herói ao defender a cobrança de Bruno Guimaraes, abrindo caminho para Conor Haughey marcar o pênalti decisivo. Mas foi a entrevista de Haughey à televisão, tomada pela adrenalina logo depois, que ganhou as manchetes.

A comemoração de Haughey com palavrão

À beira do campo, ao lado de Lynch, Haughey foi questionado pela repórter Juliette Ferrington, da Sky Sports, sobre o que passava por sua cabeça antes de cobrar o pênalti da vitória. Tomado pela emoção, o defensor se soltou ao vivo.

“Não sei. Escolher o canto, acertar o ângulo e sair correndo pra c***”, admitiu Haughey. “É uma loucura. Tenho muito orgulho dos caras. Isso só mostra como o time é bom.”

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O palavrão levou Ferrington a pedir desculpas imediatamente. Ela precisou se desculpar pela segunda vez quando a entrevista terminou com um olhar constrangido de Haughey. Depois que a transmissão deixou de mostrar o campo, o estúdio pediu desculpas mais duas vezes, deixando alguns espectadores confusos com a reação repetida.

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Resistindo à pressão do Arsenal

Para além do deslize na transmissão, a vitória representa um feito monumental para o Fleetwood. Lynch, que fez uma série de defesas decisivas ao longo dos 90 minutos, destacou como a equipe aproveitou o mau tempo para neutralizar os atuais campeões da Premier League.

“Fiquei sem voz de tanto orientar a defesa”, explicou o goleiro. “O time inteiro foi magnífico durante toda a partida. Vencer os campeões ingleses é mérito desses caras. Foi uma noite típica em Fleetwood. Estávamos esperando uma tempestade, sabíamos que as condições seriam horríveis, então achamos que isso poderia jogar a nosso favor.”

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Lynch também revelou que o elenco se inspirou em zebras recentes nas copas nacionais. “A vitória do Grimsby sobre o Manchester United no ano passado nos deu confiança”, acrescentou. “Fizemos essa comparação. É incrível para o clube e para a cidade. Sinceramente, isso significa tudo para todos.”

À espera da próxima rodada

O Fleetwood agora aguarda ansiosamente o sorteio da Copa da Liga Inglesa para conhecer seu próximo adversário. Depois de eliminar os atuais campeões ingleses e superar uma disputa de pênaltis desgastante, a confiança estará nas alturas no clube, que busca prolongar sua campanha histórica na competição.