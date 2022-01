SKA Brasil-SP x Vasco na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

SKA Brasil e Vasco entram em campo nesta terça-feira (11), no estádio Santana do Parnaíba, às 17h15 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo 24 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e brigando pela liderança. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO SKA Brasil x Vasco DATA Terça-feira, 11 de janeiro de 2022 LOCAL Santana do Parnaíba - SP HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta terça-feira, em Santana do Parnaíba .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após aplicar a goleada mais larga desta edição da Copinha, o Vasco volta a campo nesta terça precisando empatar para garantir a liderança do grupo.

Já o SKA Brasil é o vice-líder e quer o triunfo para assumir a ponta da chave. Caso empate com a equipe carioca, a equipe fica na vice-liderança.

Se perder, o SKA ficará de olho do duelo entre Lagarto e Rio Claro.

Provável escalação do Vasco: Cadu, JP, Pimentel, Zé Vitor, Julião, Rodrigo, Andrey, Marlon Gomes, Marcos Dias, Vinícius e Figueiredo.

Provável escalação do SKA Brasil: Kauan, Diego, Thiago, Jose Mendes, Douglas, Rhenan, Gabryel, Victor Hugo, Daniel e Flavio Henrique.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SKA BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Ska Brasil 2 x 2 Lagarto Copa São Paulo de Futebol Júnior 8 de janeiro de 20221 Ska Brasil 3 x 0 Rio Claro Copa São Paulo de Futebol Júnior 5 de janeiro de2022

Próximas partidas

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Rio Claro 0 x 12 Vasco Copa São Paulo de Futebol Júnior 8 de janeiro de 2022 Vasco 5 x 1 Lagarto Copa São Paulo de Futebol Júnior 5 de janeiro de 2022

Próximas partidas