Harry Kane, artilheiro do Bayern de Munique, enfrenta uma corrida contra o tempo para conseguir participar do aguardado confronto contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, devido a uma lesão no tornozelo.

O atacante de 32 anos ficou fora da derrota amistosa de sua seleção, a Inglaterra, diante do Japão (0 a 1), na noite de terça-feira, no estádio de Wembley, depois de sofrer uma lesão no tornozelo durante os treinos — após também ter sido poupado na partida de empate (1 a 1) contra o Uruguai na primeira metade da concentração.

Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, revelou que Kane não estará disponível para o jogo da equipe contra o Freiburg, pela Bundesliga, amanhã, sábado, ao mesmo tempo em que expressou esperança de que o jogador consiga viajar para a Espanha.

Disse Kompany, em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira: "Harry treinou bem até domingo, depois sentiu algo no tornozelo enquanto estava com a seleção. Isso vai afetar o jogo de amanhã, e ele não estará disponível".

Acrescentou: "Ainda assim, estou otimista para o jogo de terça-feira (contra o Real Madrid). Claro que não é uma situação ideal, eu queria que ele jogasse contra o Freiburg, mas, de acordo com a situação atual, isso não será possível".

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Kane é considerado um elemento essencial na equipe do treinador Thomas Tuchel, tendo marcado 78 gols internacionais, e os últimos jogos da seleção inglesa mostraram o quanto ele é importante, diante da queda de eficiência ofensiva na sua ausência, especialmente com a aproximação das fases finais da Copa do Mundo neste verão, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Kane registrou um número expressivo nesta temporada, ao marcar 53 gols pelo seu clube e pela seleção em 45 partidas, o que torna sua possível ausência motivo de grande preocupação para o clube bávaro, que lidera a Bundesliga com 9 pontos de vantagem sobre o vice-líder Borussia Dortmund.

Está previsto que Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentem no estádio "Bernabéu" no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões na terça-feira, antes do jogo de volta em Munique oito dias depois.