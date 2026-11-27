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Numa noite que parecia destinada a ficar na memória da torcida do Trabzonspor por causa de um gol no apagar das luzes, aos 90 minutos, o astro egípcio Mohamed Salah voltou a roubar a cena, mas desta vez bem longe dos gols e das assistências.

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Pela quarta rodada da Conference League, o Trabzonspor conquistou uma vitória difícil e preciosa sobre o CSKA Sofia por 2 a 1, fora de casa, graças a um gol de Noah Saviolo no apagar das luzes, aos 90 minutos, que garantiu três pontos valiosos ao time nos instantes finais.

Mohamed Salah foi um dos principais responsáveis pela grande vitória, com um gol e uma assistência, confirmando mais uma vez que é o jogador mais importante do elenco turco e o astro em quem todos confiam nos jogos decisivos.

Mas, depois do apito final, Salah roubou a cena de um jeito completamente diferente, longe dos gols e das assistências, e de uma forma que ninguém esperava.

O astro egípcio deixou o Estádio do Exército Búlgaro acompanhado de um segurança e, num momento de distração após o grande desgaste físico, aproximou-se por engano do ônibus do CSKA Sofia, que estava estacionado bem ao lado do ônibus do Trabzonspor.

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De acordo com o vídeo, que viralizou e foi divulgado pelo site turco "61saat", Salah não percebeu a diferença entre os dois ônibus e subiu o primeiro degrau do veículo do time adversário, como se estivesse entrando normalmente no ônibus da sua equipe, numa cena que deixou todos surpresos.

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Quando os jogadores do CSKA Sofia notaram Salah parado no primeiro degrau do ônibus, não se contiveram e começaram a gritar bem alto: "Espera, espera!", para avisar o astro egípcio de que ele estava no lugar errado.

Houve alguns instantes de espanto até Salah perceber que tinha subido no ônibus errado, e ele reagiu dando risada, numa cena espontânea que mostrou seu lado humano e bem-humorado, longe da pressão das partidas.

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Depois de alguns momentos de descontração e risadas entre Salah e os jogadores do CSKA Sofia, o astro egípcio desceu do ônibus e seguiu para o ônibus certo, o do Trabzonspor, em meio a aplausos e risos de todos.

A situação inusitada entre Salah e os jogadores do CSKA Sofia foi um daqueles momentos inesquecíveis, que deram um brilho especial à noite após a partida e transformaram a tensão que antecedeu o confronto num clima de cordialidade e respeito mútuo.

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O vídeo do episódio se espalhou rapidamente pelas redes sociais, com milhares de torcedores reagindo e elogiando o espírito esportivo e a humildade de Salah, além da sua capacidade de transformar uma situação constrangedora num momento engraçado de que todos vão se lembrar.

Enquanto alguns esperavam que Salah ficasse irritado ou envergonhado, o astro egípcio lidou com a situação com toda a naturalidade e um grande sorriso, confirmando que não é apenas um grande jogador dentro de campo, mas também uma pessoa querida fora dele.

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No fim, a noite terminou com uma vitória importante do Trabzonspor, um gol decisivo no último minuto e um lance divertido que vai ficar na memória dos torcedores, provando que o futebol não é feito apenas de gols e vitórias, mas também de momentos humanos inesquecíveis.