"Situação do United afeta Pogba negativamente", comenta Deschamps

A estrela francesa não foi bem no último jogo da seleção, após virar reserva com Ole Gunnar Solksjaer no United

E a má fase do Manchester United não é só institucional: segundo o treinador da , Didier Deschamps, Paul Pogba, meio-campista do Red Devils, está sendo afetado fisicamente e mentalmente devido à crise no clube inglês e por conta de suas atuações fracas no começo desta temporada.

O francês não vem tendo um bom início de temporada 2020-21. Após animar a torcida ao se recuperar de lesão e ser importante na reta final de 2019-20, o atleta voltou a jogar mal, foi para o banco de reservas e vem sendo cada vez menos utilizado pelo técnico Ole Gunnar Solksjaer - o craque só foi titular em quatro das sete partidas do United na Premier League e uma na .

Agora, a fase ruim de Pogba também se estende a seleção francesa. A atual campeã do mundo sofreu diante da Finlândia, em amistoso, foi derrotada por 2 a 0 e viu o meio-campista ser substituído no começo da segunda etapa, após jogar mal e não criar quase nenhuma situação de perigo no ataque francês.

Pouco para um dos jogadores mais caros do planeta: nos últimos dois jogos pelos Red Devils, o craque também não foi bem, tendo jogado apenas oito minutos na vitória por 3 a 1 diante do e cometido o pênalti que proporcionou a derrota em casa contra o Arsenal, por 1 a 0.

E o próprio Deschamps admitiu que o atleta não teve um bom desempenho contra os finlandeses... mas aproveitou para colocar a culpa no .

“Ele não está jogando bem, é claro. Eu sabia isso antes de começar o jogo. Sua titularidade foi para lhe dar ritmo de jogo. Ele sabia que seria substituído." explicou o treinador, questionado sobre o assunto em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13). "Como todos os outros jogadores que estão em um clube conturbado, ele é afetado mentalmente por isso. Eu o conheço bem e sei que isso pode acontecer."

Time perde com um erro amador de Pogba, é o lance crucial do jogo, mas venceu o time que mereceu. entrou disposto a ganhar e o United deixou a vontade de vencer na #UCL. Arteta montou um time pra explorar os problemas de uma formação nova do United e foi feliz. — Red Army (de 🏠) (@RedArmyBrasil) November 1, 2020

Assim, parece improvável que Pogba entre como titular diante de Portugal, em jogo importante da seleção francesa pela Liga das Nações, neste sábado (14).

Hugo Lloris, seu companheiro na seleção da França e rival pelo , também da , também aproveitou para elogiar o jogador.

"Ele precisa de um ritmo de jogo, não está vivendo uma situação boa em seu clube. Mas assim como Varane ou Griezmann, ele está feliz aqui." contou Lloris na última entrevista coletiva do goleiro antes da partida diante de . "Ele é um dos líderes da seleção e ama jogar por aqui. Ele sabe subir seu nível de jogo, especialmente nas horas mais adversas. Vai se reerguer, com certeza.