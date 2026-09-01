O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, deixou de fora 3 jogadores da lista de seu time para o confronto contra o Al-Ahli, marcado para esta terça-feira, no estádio "Kingdom Arena", em Riade, pela terceira rodada da Roshn Saudi League.
De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", o trio deixado de fora é formado pelo turco Yusuf Akçiçek, pelo francês Simon Boabri, além de Abdullah Al-Anzi, meio-campista.
A fonte esclareceu que Akçiçek não jogará contra o Al-Ahli por conta de uma leve contusão no joelho, enquanto Boabri ficou de fora por falta de condições, e Al-Anzi saiu dos planos da comissão técnica para a partida.
Por outro lado, a lista do Al-Hilal contou com a presença do atacante inglês Ollie Watkins, cuja situação definitiva quanto à participação será decidida durante a reunião técnica que Inzaghi realizará antes de o time seguir para o estádio da partida.
O Al-Hilal ocupa a segunda posição na tabela de classificação da Roshn League, com 9 pontos, conquistados em 3 partidas, atrás por 3 pontos do líder Al-Nassr, tendo ainda uma partida adiada.
Já o Al-Ahli aparece na sétima colocação, com 6 pontos em 3 partidas, e busca um resultado positivo diante do Al-Hilal para melhorar sua posição na tabela de classificação.