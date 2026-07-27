O Barcelona parte esta segunda-feira para o Reino Unido a fim de realizar um estágio de treinos que se prolongará até ao próximo dia 3 de agosto em St. George's Park, casa da seleção inglesa de futebol, sob o comando do técnico alemão Hansi Flick, no âmbito da segunda fase de preparação da equipa catalã para a nova temporada 2026/27, com o destaque de integrarem o grupo o capitão Marc-André ter Stegen e o médio holandês Frenkie de Jong, além do jovem egípcio Hamza Abdelkarim.

Segundo a lista oficial anunciada por Flick antes da viagem, ter Stegen, cuja transferência para o Ajax dos Países Baixos ainda não está resolvida, juntar-se-á ao estágio, tal como De Jong, apesar da sua lesão no joelho.

Karim Adeyemi, cuja contratação foi anunciada na semana passada, também se integrou na equipa, depois de ter realizado o seu primeiro treino com o Barcelona na manhã da última sexta-feira, enquanto se espera que o brasileiro Raphinha se junte ao estágio na próxima quarta-feira.

Espera-se que todos os jovens talentos (com destaque para o egípcio Hamza Abdelkarim) que iniciaram o período de preparação para a temporada com a equipa principal tenham a oportunidade de continuar a treinar sob o comando de Flick, e o treinador alemão verá adiadas por alguns dias as suas primeiras decisões relativas a exclusões.

Estrelas do Mundial ausentes até meados de agosto

Ficam de fora do estágio os jogadores da seleção espanhola que se sagraram campeões do Mundial (Joan García, Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal) e os jogadores das meias-finais Jules Koundé (França) e Anthony Gordon (Inglaterra), aos quais foi concedida licença de descanso até meados de agosto, ou seja, cerca de 10 dias antes do início das competições oficiais, enquanto os restantes jogadores que participaram no torneio mundial iniciarão a preparação para a próxima temporada após o fim do seu período de descanso.

Dois jogos de preparação em Inglaterra

Além do jogo do Barcelona frente ao Birmingham City na próxima sexta-feira, está previsto que a equipa catalã dispute outro jogo de preparação durante o seu estágio em Inglaterra, defrontando o Preston North End, um dos clubes da segunda divisão inglesa, na segunda-feira, 3 de agosto, antes do seu regresso a Barcelona.

O Barcelona concluiu na semana passada duas semanas de treinos intensivos na Cidade Desportiva Joan Gamper, coroadas com a vitória sobre o CE Europa (4-1) num jogo de preparação, antes de avançar para a segunda fase da preparação em Inglaterra, com vista ao arranque da nova temporada, que traz grandes ambições de recuperar os títulos nacionais e continentais.

A lista de convocados que viaja para Inglaterra inclui: ter Stegen, Szczesny, Jofre Torrents, Iñaki Peña, Araújo, Héctor Fort, Balde, Cortés, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre, Bisker, De Jong, Marc Casadó, Toni Fernández, Bryan Faraña, Lamine Diarra, Bernal, Fermín, Oriol Guiu, Guiu, Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Óscar Gistau, Alejandro Fernández, Roony, Ilias Toncara, Álex González e Simón Kluivert.