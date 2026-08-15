Situação de Hamza Abdelkarim? Dupla do Barcelona fora do amistoso contra o Basel antes do confronto com o Al Ahly

O Barcelona disputa, amanhã, domingo, um novo teste amistoso contra a seleção suíça, na cidade de Basileia, como parte de sua preparação para a nova temporada, em um confronto que marca o retorno de vários jogadores internacionais que participaram da Copa do Mundo com suas respectivas seleções, depois de se juntarem aos treinos da equipe ao longo desta semana.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Hansi Flick, treinador do Barcelona, decidiu convocar vários elementos internacionais para a partida, com exceção da dupla do meio-campo Pedri e Gavi, enquanto a lista incluiu Lamine Yamal, Dani Olmo, Juan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gordón, Jules Koundé, para que esses jogadores tenham a oportunidade de atuar no amistoso contra o Basileia.

O Barcelona já viajou à Suíça, preparando-se para a partida marcada para amanhã, dentro do programa preparatório elaborado por Flick para ajustar a equipe antes do início da temporada, oferecendo aos jogadores que retornam da participação internacional a chance de recuperar gradualmente o ritmo de jogo.

A lista da equipe que viajou a Basileia contou com a inclusão de vários jogadores jovens, com destaque para o goleiro da equipe reserva Eider Aller, que participou dos treinos do time principal hoje para suprir a ausência de Aron Yaakobishvili, diante da continuidade dos entraves na transferência deste último ao Almería.

Flick também convocou outro grupo de jovens talentos para completar a lista da equipe, sendo eles Álvaro Cortés, Xavi Espart, Jordi Pesquer, Brayan Fariñas, Aurin Gorin, Jesse Bisiou, além do egípcio Hamza Abdelkarim e Ibrima Toncará.

O confronto contra a Suíça tem uma importância especial para Flick, por representar uma oportunidade de avaliar a prontidão de seus elementos internacionais, ao mesmo tempo em que testa vários talentos em ascensão que buscam chamar a atenção da comissão técnica e garantir um lugar nos planos do time principal com o início da nova temporada.