Situação constrangedora para estrela do Real Madrid: atriz mundialmente famosa recusa convite especial de Vinícius

Uma reportagem publicada nesta segunda-feira revelou que o brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, passou por uma situação constrangedora.

Segundo o site "Foot Mercato", enquanto aguardava seu retorno ao Campeonato Espanhol em meio à suspensão de quatro partidas, as informações apontam que Vinícius Júnior teria tentado se aproximar de Sadie Sink, atriz conhecida por seu papel na série Stranger Things.

De acordo com diversos relatos que circulam nas redes sociais e na imprensa inglesa, o atacante do Real Madrid entrou em contato com ela pelo Instagram para convidá-la a assistir a uma partida no estádio Santiago Bernabéu a partir do camarote VIP, mas ela o recusou.

Porém, enquanto "Vini" se ocupa com essa suposta recusa, Yan Diomande aproveita sua ausência para ganhar as manchetes: o ponta marcou quatro gols e deu quatro assistências em apenas sete partidas, o que é suficiente para convencer a todos.