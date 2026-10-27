O astro do Arsenal viveu um momento constrangedor na cerimônia da Bola de Ouro, realizada na última segunda-feira, em Londres, que teve como grande vencedor Harry Kane, atacante do Bayern de Munique.

O jornal "The Sun" afirmou que o brasileiro Gabriel foi obrigado a reviver as dolorosas lembranças de sua cobrança de pênalti perdida na final da Liga dos Campeões da Europa, justamente em sua grande noite na cerimônia da Bola de Ouro.

O jogador brasileiro, de 28 anos, desperdiçou o pênalti na última cobrança da disputa por penalidades contra o Paris Saint-Germain, em maio, o que custou ao Arsenal a perda do título que teria sido o primeiro do clube na história da Liga dos Campeões da Europa.

Aquelas lembranças dolorosas voltaram quando um vídeo reunindo imagens do confronto decisivo em Budapeste foi exibido durante a cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro, realizada na noite de segunda-feira, em Londres, por ocasião da conquista do prêmio de melhor clube masculino do ano pelo Paris Saint-Germain.

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Gabriel, zagueiro do Arsenal, estava de terno e se encontrava no meio do público enquanto as imagens eram exibidas no telão.

Os torcedores de futebol aproveitaram a oportunidade para aumentar o sofrimento do defensor nas redes sociais. Um deles brincou: "Ele está tentando segurar as lágrimas"; outro escreveu: "Meu irmão estava sofrendo com lembranças dolorosas"; um terceiro disse: "Eles são malvados"; e um quarto acrescentou: "Ele achou que conseguiria esquecer o assunto".

À parte aquele momento doloroso na Hungria, Gabriel foi um dos principais destaques do Arsenal na última temporada, na qual o time conquistou o título da Premier League.

Ele ficou na vigésima primeira colocação na votação para a Bola de Ouro, seis posições atrás de seu companheiro de Arsenal, Declan Rice.