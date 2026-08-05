O Barcelona não abriu mão do seu sonho de contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, e por isso o diretor esportivo do Barça, Deco, viajou a Madri para se reunir com o empresário do atacante argentino e dar os retoques finais nessa negociação complexa.

O caso Julián Álvarez segue gerando polêmica dentro do Barcelona. Ao longo de semanas, o nome do atacante argentino liderou a lista de prioridades do clube catalão, que busca reforçar suas opções ofensivas.

Depois de se juntar ao Atlético de Madrid vindo do Manchester City, o campeão da Copa do Mundo de 2022 rapidamente consolidou sua posição como um dos principais atacantes do Campeonato Espanhol, tornando-se um alvo prioritário para a diretoria do Blaugrana.

Por outro lado, porém, a postura do Atlético de Madrid é bastante firme, e o clube madrilenho não pretende abrir mão de um jogador considerado peça-chave no projeto esportivo do técnico Diego Simeone.

Apesar dessa situação complicada, o Barcelona se recusa a desistir de seus esforços e continua trabalhando nos bastidores em busca de uma solução.

O diretor esportivo do Barcelona, acompanhado de seu assistente João Amaral, deve se reunir com Fernando Hidalgo, empresário de Julián Álvarez, em um encontro extremamente sigiloso, segundo a imprensa catalã.

Essa reunião demonstra o desejo do clube catalão de manter o contato e estar preparado para uma eventual movimentação caso a oportunidade surja.

De acordo com o jornal "Sport", esse encontro representa um novo passo em uma estratégia desenvolvida pela diretoria do Barcelona ao longo de vários meses, que ainda considera o atacante argentino uma prioridade máxima.

Ainda assim, essa reunião em Madri não deve ser interpretada como um indício de acordo iminente ou transferência concretizada.

Segundo o jornal "Sport", as conversas visam, em primeiro lugar, permitir que as diferentes partes esclareçam os próximos passos e analisem as possibilidades de concluir o que se espera ser uma operação extremamente complexa.

O Barcelona quer saber com precisão a postura do jogador e de sua equipe, ao mesmo tempo em que se prepara para os diversos cenários possíveis diante da intransigência do Atlético de Madrid.

A diretoria do clube catalão entende que o desejo do jogador de se juntar ao Camp Nou pode representar uma grande vantagem, mas está ciente de que esse desejo pessoal, por si só, não será suficiente para abrir as portas de uma negociação com o clube madrilenho, que não deseja perder um de seus jogadores fundamentais.

Essa reunião também tem como objetivo reforçar o alinhamento estratégico entre o Barcelona e a equipe de Julián Álvarez, e os dirigentes do Blaugrana desejam manter uma relação próxima com Fernando Hidalgo, preparando-se para qualquer mudança nas circunstâncias.

O objetivo é elaborar um plano capaz de convencer o Atlético de Madrid ou de aproveitar quaisquer possíveis desdobramentos da situação nos próximos meses.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, e Deco estão cientes de que o caminho ainda está repleto de obstáculos, sobretudo por causa da relação complicada entre os dois clubes, mas acreditam que fechar a porta definitivamente seria um grande risco. Enquanto a oportunidade estiver aberta, o Barcelona pretende continuar avançando com cautela na tentativa de concretizar uma grande contratação com Julián Álvarez.