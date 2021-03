Site vaza suposta nova camisa do Barcelona, e o resultado já levanta polêmica

Time catalão teria dois uniformes titulares: uma para jogar em LaLiga e o outro para usar na Liga dos Campeões

Com menos de três meses até o final da atual temporada do futebol, as equipes do Velho Continente já trabalham com os projetos para a próxima campanha, especialmente nos uniformes. O Barcelona quer algo diferente e aposta em uma 'segunda camisa titular', para usar exclusivamente na Liga dos Campeões.

O site FottyHeadlines vazou o que pode ser o modelo da próxima camisa culé, a ser usada na temporada 2021/22.

Com formas que emulam o símbolo da equipe catalã, o novo uniforme para a Champions League já causou certa polêmica.

Seu design seria baseado em certos bairros da cidade de Barcelona e haveria o esforço de refleti-los no novo manto. Segundo o Mundo Deportivo, seriam os bairros Les Corts, Sant Antoni, Sants, El Raval, Poble Sec ou Gràcia.

O resultado parece não ter agradado boa parte da torcida culé, que já vem questionando os designs das camisas barcelonistas há algumas temporadas. Ainda falta a confirmação do clube de que essa será, de fato, a camisa na próxima campanha.

Se confirmado, não deve ser aceita tão facilmente por todos, mas o fato de ser uma camisa especialmente para a Champions League pode indicar uma tendência que outros clubes podem seguir nos próximos anos.