Site vaza nova camisa da seleção brasileira; veja fotos do uniforme

O site "Footy Headlines" vazou as fotos do novo uniforme da seleção canarinho

E o está de cara nova. Inspirado no uniforme utilizado na conquista do tri da Copa do Mundo em 1970, a camisa será usada na Copa América deste ano, e será a primeira a contar com o novo logo da CBF.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

A camisa foi "vazada" pelo Footy Headlines, e contém poucas novidades em comparação com os uniformes utilizados em 2019. Confira:

Como novidade, fica o design feito em losangos nas mangas e nas golas da camisa, feito para homenagear a bandeira nacional.