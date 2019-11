Site vaza camisa que PSG pode usar na próxima temporada

Após duas temporadas, o uniforme do Paris volta a relembrar a sua origem

O que pode ser a camisa titular do na próxima temporada, 2019-20, foi vazada pelo site Footyheadlines, que ultimamente não tem se equivocado quando mostra os novos uniformes dos times por todo o mundo.

O novo modelo será inspirado nas primeiras camisas do , com a faixa vermelha central voltando a ganhar mais destaque em meio ao fundo azul-escuro e com detalhes em branco.