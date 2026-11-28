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Um site senegalês fez uma revelação surpreendente sobre o recurso que a Federação Real Marroquina de Futebol deve apresentar contra a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025.

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Ao contrário do que a Federação Real Marroquina anunciou, o site senegalês "SeneNews" garantiu que a entidade ainda não definiu sua posição final sobre a apresentação de um recurso ao Tribunal Federal Suíço contra a decisão do CAS a respeito da final continental.

Na última terça-feira, em Lausanne, na Suíça, a Corte Arbitral do Esporte divulgou sua decisão sobre o recurso apresentado pela Federação Senegalesa de Futebol contra a decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) sobre a final do torneio.

A corte decidiu acolher o recurso senegalês e anular a decisão da Comissão de Apelação da CAF, que havia declarado a derrota do Senegal por 3 a 0 e entregado o título à seleção marroquina. Com isso, voltou a valer o resultado da partida, que terminou com vitória do Senegal por 1 a 0 após a prorrogação.

A decisão da Comissão de Apelação africana, emitida em março de 2026, havia sido tomada após um recurso da Federação Real Marroquina contra a primeira decisão, divulgada no fim de janeiro. Desde então, o caso da final entrou em um percurso jurídico complexo entre diferentes órgãos esportivos.

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Marrocos não fechou a porta para o recurso

Em comunicado divulgado no dia da decisão do CAS, a Federação Real Marroquina afirmou ter tomado conhecimento da decisão e reforçou sua intenção de utilizar todas as vias legais de recurso disponíveis. A entidade também manifestou surpresa e discordância pelo fato de um dos pedidos apresentados durante o processo não ter sido considerado.

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Antes da decisão, a federação havia comunicado um "fato" que, segundo ela, poderia influenciar o andamento do caso.

De acordo com uma fonte próxima à federação, um dos árbitros responsáveis por analisar o processo fez uma ligação telefônica para o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, o que levantou questionamentos do lado marroquino sobre a independência e a imparcialidade do árbitro.

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O assunto já havia se tornado público antes da decisão, depois que reportagens afirmaram que a federação marroquina levou às autoridades competentes a questão de uma suposta ligação telefônica entre um dos membros do painel arbitral e o presidente da federação senegalesa. Por outro lado, circularam versões que negam qualquer irregularidade, o que torna esse ponto objeto de disputa, que não pode ser considerado um fato comprovado sem uma decisão judicial ou processual definitiva sobre ele.

Tribunal Federal: a última etapa

O Tribunal Federal Suíço continua sendo a última via judicial disponível para o lado marroquino contestar a decisão do CAS, mas o alcance de sua atuação é muito diferente do de um tribunal de apelação comum.

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O Tribunal Federal não reexamina o mérito da disputa nem os fatos esportivos da partida. Ele analisa apenas fundamentos processuais e jurídicos muito específicos e, caso acolha o recurso, pode anular a decisão do CAS e devolver o caso à corte esportiva para um novo julgamento.

Segundo uma explicação jurídica publicada pelo Médias24, o recurso ao Tribunal Federal se baseia em hipóteses específicas, enumeradas de forma taxativa pelo artigo 190 da Lei Suíça de Direito Internacional Privado. Entre elas estão irregularidades na composição do painel arbitral, extrapolação de sua competência, violação do direito das partes à defesa e de serem ouvidas, ou ofensa à ordem pública. Além disso, o recurso, em princípio, não suspende automaticamente os efeitos da decisão do CAS.

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De acordo com as regras que regem esse procedimento, o prazo habitual para apresentar o recurso é de 30 dias a partir da notificação da decisão completa, o que significa que a Federação Real Marroquina ainda tem tempo para tomar sua decisão final sobre o próximo passo.

Uma decisão ainda indefinida dentro da federação

Enquanto algumas vozes no meio marroquino indicam o desejo de encerrar o caso e virar a página da final, a posição oficial da federação continua sendo a de não fechar nenhuma porta legal disponível.

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Assim, tratar a apresentação de um recurso marroquino ao Tribunal Federal Suíço como algo definido não reflete a situação atual, já que, até o momento, não foi anunciado oficialmente o protocolo de um recurso desse tipo.

A bola agora está com a Federação Real Marroquina, que precisa decidir se vai continuar sua batalha jurídica na Justiça suíça ou se vai se contentar com a decisão do CAS, que devolveu o título da Copa Africana de Nações de 2025 ao Senegal, após meses de uma disputa que começou nos bastidores da Confederação Africana de Futebol.