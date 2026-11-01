As decisões da arbitragem no confronto entre Real Madrid e Racing Santander voltaram a entrar no centro da polêmica, depois que o site "Defensa Central", próximo ao clube merengue, revelou protestos dentro do elenco do Real Madrid pela não marcação de um pênalti a favor de Yan Diomande, minutos antes do pênalti que Kylian Mbappé recebeu e que gerou amplos questionamentos.

O site explicou que o lance ocorreu aos 5 minutos, quando Diomande avançou pelo lado esquerdo até a grande área e levantou uma bola cruzada, antes de cair ao gramado após sofrer uma falta, destacando que o árbitro Munuera Montero não marcou a infração, e que o árbitro de vídeo "VAR" também não interveio para revisar o lance.

Acrescentou que Diomande sofreu uma lesão em decorrência do contato e permaneceu no gramado por vários minutos, enquanto o lance não recebeu a mesma atenção que teve o pênalti marcado a favor de Mbappé aos 11 minutos, no qual o Real Madrid abriu o placar a caminho da vitória por 3 a 0.

O "Defensa Central" apontou que o Racing protestou intensamente contra o pênalti de Mbappé, considerando que o contato sofrido pelo atacante francês não foi suficiente para derrubá-lo, mas, em contrapartida, entendeu que ignorar a falta sofrida por Diomande minutos antes representa outro lance de arbitragem que deveria ter sido marcado a favor do time merengue.

Real Madrid cita o lance de Camavinga e Budimir

A contestação do site não parou no lance de Diomande, mas resgatou um episódio de arbitragem anterior sofrido pelo Real Madrid, quando foi marcado um pênalti contra a equipe após uma entrada de Eduardo Camavinga sobre o atacante Budimir no estádio "El Sadar", há duas temporadas, durante um confronto em que o time merengue saiu derrotado.

O site considerou que os dois casos são semelhantes, questionando o motivo da marcação do pênalti no lance de Camavinga, em contraste com a não marcação da entrada em Diomande diante do Racing, e também apontou que o canal oficial do Real Madrid voltou a dar destaque àquele lance para comparar as duas decisões.

O "Defensa Central" concluiu que a polêmica em torno do pênalti de Mbappé não deveria, em sua visão, ofuscar o lance de Diomande que a antecedeu, considerando que a partida teve um lance em que foi marcado um pênalti a favor do Real Madrid, enquanto outro não foi marcado para a mesma equipe antes dele.

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, respondeu com força às suas últimas decepções diante de Paris Saint-Germain e Real Madrid, bem como ao fato de não ter conquistado a Bola de Ouro 2026, após fazer uma atuação excepcional contra o Deportivo Alavés, na qual marcou dois gols e deu uma assistência, reafirmando sua capacidade de recuperar o brilho e dar continuidade aos seus números marcantes com a camisa do time catalão.