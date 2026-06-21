Site internacional sobre o desempenho da Seleção: Al-Owais, um “pesadelo”... a defesa, “desastrosa”... e o ataque, “inexistente”

A seleção saudita sofreu uma derrota esmagadora diante da Espanha (0 a 4) na noite de domingo, na segunda rodada da disputa do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026, em uma atuação desastrosa dos Verdes.

A seleção saudita, comandada pelo técnico Georgios Donis, apresentou um desempenho fraco que não correspondeu às expectativas da torcida, desmoronando na defesa e desaparecendo completamente no ataque, em uma partida marcada pelo domínio absoluto da Espanha desde os primeiros minutos.

O site francês “Foot Mercato” apresentou uma avaliação do desempenho dos jogadores da seleção saudita da seguinte forma:

Desempenho desastroso do goleiro Al-Owais

O goleiro saudita Mohammed Al-Owais (34 anos) viveu uma noite de pesadelo, pois não conseguiu defender nenhum ataque espanhol e cometeu um erro grave que quase rendeu à Espanha um quinto gol, ao desviar a bola de forma errada diretamente para Oyarzabal, cujo chute acertou a trave.

Defesa desorganizada

A linha defensiva saudita sofreu um colapso total, com Saud Abdulhamid recebendo uma nota 4 em 10, após demorar a reagir à arrancada de Oyarzabal que resultou no primeiro gol e ter sido vítima dos ataques espanhóis em sequência.

Já Ali Al-Lajami recebeu uma nota desastrosa (2 em 10), pois demonstrou falta de calma e pareceu frágil diante da pressão espanhola, perdendo a autoconfiança antes mesmo do intervalo para beber água, em uma atuação descrita como “desastrosa”.

Hassan Tembakti também recebeu uma nota de 2 em 10, após demorar a reagir ao rebote que resultou no primeiro gol e não conseguir impor seu domínio, apesar de sua constituição física robusta, antes de marcar um gol contra aos 49 minutos.

Sultan Al-Omari (2 em 10) teve um início difícil e parecia completamente descoordenado com seus companheiros, o que o deixou em constante confusão, antes de ser substituído por Alaa Hajji aos 60 minutos, que não acrescentou nada e ainda colidiu com um de seus companheiros no final da partida.

O desempenho de Yasser Al-Harbi (2 de 10) não foi melhor, já que ele sofreu com as dribles impressionantes de Yamal e foi forçado a suportar pressão constante do ponta espanhol e de Boro pelo lado esquerdo.

Meio-campo ausente

No meio-campo, Nawaf Al-Dosari recebeu uma nota de (3 em 10), tendo passado a noite observando a posse de bola da Espanha sem exercer qualquer influência e dado apenas dois passes antes do fim do primeiro tempo, em total ausência em campo.

Abdullah Al-Juwair (3 de 10) sofreu muito, tendo sido obrigado a se concentrar na defesa sem sucesso e cometendo inúmeros erros técnicos que tornaram a partida decepcionante, antes de ser substituído por Abdullah Al-Hamdan, cujo desempenho foi igualmente ruim.

Já Ali Al-Khaibari (3 de 10) mostrou-se totalmente impotente no meio-campo, correndo incessantemente sem vencer nenhum duelo e demonstrando uma clara falta de espírito de luta, antes de ser substituído por Mohammed Kano (3 de 10), que cometeu apenas erros que poderiam ter sido evitados e recebeu um cartão amarelo.

Salem Al-Dosari (3 em 10) pareceu perdido desde o primeiro quarto de hora, foi obrigado a ajudar seus companheiros na defesa, careceu de ritmo e precisão e recebeu o primeiro cartão amarelo da partida.

Ataque inexistente

Na linha de frente, Firas Al-Buraikan recebeu uma nota de 2,5 em 10, pois não conseguiu oferecer nenhuma opção ofensiva; sua pressão foi quase imperceptível e ele pareceu totalmente impotente diante da defesa espanhola, antes de ser substituído por Mohammed Abu Al-Shamat aos 60 minutos, cujo desempenho não foi melhor.

Com essa derrota pesada, a seleção saudita se encontra em uma situação extremamente delicada no Grupo 8, após o empate na primeira rodada contra o Uruguai, ficando com um ponto em duas partidas, à espera do confronto decisivo na terceira rodada.