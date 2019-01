Site: Bruno Henrique chega para assinar com o Flamengo nessa terça-feira

Flamengo pagará R$23 milhões ao Santos em três parcelas para contar com o atacante no elenco

Bruno Henrique chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (22), para se apresentar no Flamengo, segundo informações do GloboEsporte.com. O jogador é a quarta contratação do time carioca para a temporada 2019 e assinou contrato por três temporadas. Atleta do Santos, o atacante já realizou os exames necessários para assinar com o Rubro Negro.

Para contar com o jogador no elenco, o Flamengo terá que desembolsar cerca de R$23 milhões, divididos em três vezes, além de emprestar o volante Ronaldo ao time da Vila, com os direitos econômicos estabelecidos em três milhões de euros (cerca de R$12 milhões).



(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Destaque no Peixe, o atleta teve a melhor temporada no clube em 2017. Na ocasião balançou as redes por 18 vezes em 53 partidas disputadas. Porém, as atuações da última temporada e uma lesão no olho resultaram na queda de rendimento: em 32 jogos com o Santos, o atacante marcou apenas dois gols. Escolha dos editores Neymar desdenha de acusação de consumo de drogas: "Não sou tão estúpido"

Abertura do Paulistão mostra que grandes não terão vida fácil no estadual. Veja o resumo da rodada

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Confira alguns dos destaques da 50º Copinha que podem ganhar chance no seu time

Revelado no Cruzeiro, Bruno Henrique ganhou visibilidade mundial após se tornar um dos principais jogadores do Goiás no Campeonato Brasileiro de 2015. Feito que resultou em sua ida para o Wolfsburg, onde em duas temporadas entrou em campo por 17 vezes e não marcou gols.