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Harry Kane é oficialmente o melhor jogador do planeta após conquistar a Bola de Ouro, mas sua coleção de troféus pode estar prestes a ganhar uma honraria ainda mais prestigiosa. O capitão da Inglaterra fez história em Londres na noite de segunda-feira, e o governo do Reino Unido se manifestou sobre os crescentes pedidos para que o atacante receba o título de cavaleiro.

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Crescem os pedidos para que Kane receba a mais alta honraria real

O atacante do Bayern de Munique conquistou o principal prêmio individual do futebol em uma cerimônia luxuosa em Londres, superando a forte concorrência de Kylian Mbappe e Lamine Yamal. Com isso, tornou-se o primeiro inglês a conquistar a Bola de Ouro em 25 anos, exatamente 70 anos depois de Sir Stanley Matthews receber o prêmio inaugural.

Após esse feito, os parlamentares trabalhistas Rosena Allin-Khan e Clive Efford defenderam publicamente que o capitão da Inglaterra receba o título de cavaleiro quando encerrar a carreira. Logo surgiram especulações sobre a possibilidade de o principal nome da seleção figurar na próxima lista de condecorações de Ano-Novo.

Downing Street responde às especulações sobre o título de cavaleiro

Em conversa com a imprensa, uma porta-voz do primeiro-ministro Andy Burnham elogiou a conquista histórica do atacante, mas evitou se comprometer quanto à possibilidade de ele receber o título. Ela afirmou que os mais altos escalões do governo estão plenamente cientes do impacto de Kane no futebol inglês.

“Sim, o primeiro-ministro gostaria de parabenizar Harry Kane pela conquista da Bola de Ouro”, afirmou a porta-voz. “Ser o primeiro inglês a vencê-la em 25 anos é uma conquista extraordinária. E que momento para fazer isso aqui em casa, 70 anos depois de Sir Stanley Matthews vencer a edição inaugural.”

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Ela acrescentou: “É a coroação de uma temporada notável, e Harry continua sendo um exemplo brilhante para jovens jogadores de todo o país. O primeiro-ministro sabe que a nação inteira estará incrivelmente orgulhosa dele. E, esperamos, haverá outro troféu para comemorar com a Inglaterra em breve.”

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Questionada diretamente sobre a possibilidade de Kane receber o título de cavaleiro, ela deu uma resposta cautelosa. “Quanto à sua pergunta sobre o título de cavaleiro, acho que todos concordariam que Harry Kane contribuiu enormemente para o futebol inglês, e este é um momento muito especial para ele no país. Mas, como sempre, não vou antecipar o processo de concessão das honrarias.”

Kane reflete sobre conquista individual histórica

O prêmio vem após uma temporada nacional fenomenal com o Bayern de Munique, acompanhada de uma atuação de destaque na Copa do Mundo, na qual ele levou a Inglaterra ao terceiro lugar com seus gols. Ao subir ao palco em sua cidade natal, um Kane emocionado expressou profunda gratidão pelo reconhecimento.

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“Estou quase sem palavras. Estar aqui em Londres tornou tudo ainda mais especial”, disse Kane. “Foi um bom presságio para mim nesta noite. Obrigado a todos que votaram em mim. Imagino que tenha sido difícil este ano. Há jogadores de classe mundial aqui nesta noite. Parabéns a todos os vencedores e indicados desta noite. É impressionante o que a determinação e o trabalho árduo podem alcançar.”

Ele fez questão de dividir os holofotes com os companheiros de seleção, destacando o espírito coletivo do grupo nos últimos 12 meses. “Aos meus companheiros de seleção, digo o mesmo. Tivemos um ano especial. Não foi um ano perfeito, mas vivemos muitos momentos ótimos. Criamos um grande vínculo.”

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Em busca de títulos pelo clube e pela seleção

Ao retomar os compromissos pelo clube na Baviera, Kane voltará suas atenções para manter o alto nível de suas atuações como artilheiro e conquistar títulos importantes. A seleção, porém, claramente continua sendo uma grande prioridade sob o comando de Thomas Tuchel, e o atacante está totalmente concentrado em erguer um troféu com a Inglaterra.

Ao encerrar seu discurso, Kane enfatizou seu compromisso inabalável com a seleção inglesa. Ele disse: “A união no hotel durante a Copa do Mundo. É uma honra ser o capitão de vocês e liderá-los. Isso me deixa extremamente orgulhoso. Este prêmio é de todos nós, sem dúvida. Thomas Tuchel e a comissão técnica da Inglaterra, mais uma vez, a liderança de vocês, a maneira como nos motivam e como elevam o nível de exigência são admiráveis.”