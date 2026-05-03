Sir Alex Ferguson é levado ao hospital por precaução pouco antes do jogo entre Manchester United e Liverpool

Sir Alex Ferguson teve que deixar Old Trafford pouco antes do início da partida entre Manchester United e Liverpool. O lendário ex-técnico foi levado ao hospital por precaução, segundo a mídia inglesa.
Ferguson passou mal pouco antes do clássico inglês. O escocês foi atendido no local, e depois decidiu-se levá-lo ao hospital por precaução.
Segundo o jornalista Ben Jacobs, da TalkSPORT, Ferguson já está em casa, onde se recupera e descansa. Ainda não está claro exatamente o que o incomodou.
Ferguson, hoje com 84 anos, é considerado um dos melhores treinadores da história do futebol, em parte graças ao seu período de grande sucesso no Manchester United.
Ferguson, que esteve no comando do Old Trafford entre 1986 e 2013, conquistou, entre outros títulos, duas Ligas dos Campeões e treze campeonatos nacionais com o Manchester United.