Siphiwe Tshabalala, ícone da Copa do Mundo, muda de carreira: veja o que ele faz agora

Já se passaram 16 anos desde o icônico gol de abertura de Siphiwe Tshabalala na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. O ponta de 41 anos agora ganha a vida fazendo algo totalmente diferente.

É um gol que ficou gravado para sempre na memória de muitos fãs de futebol. Na Copa do Mundo em seu próprio país, Tshabalala marcou o 1 a 0 contra o México com um chute espetacular. No fim, aquele jogo terminou em 1 a 1.

Curiosamente, os caminhos da África do Sul e do México se cruzam novamente na abertura de uma Copa do Mundo. Na noite de quinta-feira, os dois países se enfrentam mais uma vez na primeira partida do torneio, desta vez no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Hoje, a vida de Tshabalala é bem diferente. O jogador, que disputou 91 partidas pela seleção sul-africana, pendurou as chuteiras de vez em 2021 e passou a se dedicar ao desenvolvimento pessoal.

Assim, em 2020, ele lançou o livro “Super Shabba – The African Superhero”. Nele, ele conta a história de sua vida, com destaque especial para sua infância em Soweto e os obstáculos que teve de superar.

O livro tem como objetivo inspirar jovens leitores e fazê-los acreditar em seus próprios sonhos. Além disso, Tshabalala também se voltou para o mundo acadêmico.

Ele participou, entre outros, de um programa na Harvard Business School e está envolvido no FIFA Player Executive Programme. Também por meio de sua própria fundação, ele se dedica aos jovens, oferecendo-lhes oportunidades nas áreas de educação e esporte.