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O Bayern de Munique divulgou nesta quarta-feira um comunicado oficial sobre o estado de saúde de sua estrela, Jamal Musiala, após a polêmica levantada nos últimos dias em torno dos detalhes de sua lesão e dos exames médicos aos quais foi submetido. O anúncio veio antes da viagem do time à França para enfrentar o Lille pela Champions League.

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A crise tem origem em reportagens e declarações que levantaram dúvidas sobre a natureza do estado de saúde do jogador alemão e sobre os exames realizados por ele nos últimos tempos, além da polêmica envolvendo a posição da diretoria do Bayern em relação ao seu futuro. Isso levou o clube e a agência do atleta a divulgarem um esclarecimento conjunto para pôr fim aos rumores em circulação.

Jamal Musiala sofre há vários meses de um problema neurológico, que lhe causa grande sofrimento. A situação afeta tanto o jogador quanto o Bayern de Munique, que recentemente foi alvo de duras críticas por sugerir uma redução de seu salário em razão de seu desempenho modesto. O caso tem gerado ampla polêmica na Alemanha.

Musiala sofreu uma recaída na última segunda-feira, conforme revelou o jornal “Bild”, e parece improvável que sua doença seja curada a curto prazo.

O Bayern de Munique se prepara para enfrentar o Lille, da França, nesta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, num momento em que o caso Musiala domina o cenário no clube, depois que vieram à tona novos detalhes sobre os exames médicos aos quais o jogador foi submetido.

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O caso gerou grande polêmica após declarações de alguns dirigentes, antigos e atuais, do clube sobre o futuro de Musial a. Uli Hoeneß, presidente de honra do Bayern de Munique, e Karl-Heinz Rummenigge, ex-diretor executivo do clube, questionaram a possibilidade de o jogador voltar ao seu nível anterior depois dos problemas de saúde que enfrentou. Também foram levantadas dúvidas sobre uma possível revisão de seu salário e das condições de seu contrato caso ele não recupere o nível habitual, o que abriu caminho para duras críticas à diretoria do clube.

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A polêmica aumentou com a intervenção da Federação Internacional de Jogadores de Futebol Profissional (FIFPro), que criticou as declarações dos dirigentes do Bayern de Munique. A entidade considerou que falar publicamente sobre uma possível redução do salário do jogador por causa de sua condição de saúde representa uma pressão inaceitável sobre ele durante a recuperação, sobretudo porque os contratos devem ser respeitados independentemente de lesões ou queda de rendimento.

No comunicado conjunto com a agência “11WINS”, que representa Musiala, o Bayern de Munique explicou que a reunião realizada na terça-feira foi produtiva e que a saúde do jogador é a prioridade máxima para ambas as partes, reforçando que ele terá todo o apoio durante o processo de recuperação e de retorno aos gramados.

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O comunicado acrescentou que Jamal Musiala passou pelo primeiro exame médico em 22 de abril de 2025, devido a sintomas semelhantes a crises de ausência, e esclareceu que o exame foi realizado em coordenação com o Bayern de Munique e com o departamento médico do clube, assim que os sintomas neurológicos surgiram pela primeira vez.

O clube alemão e a agência do jogador confirmaram o acordo para dar continuidade às conversas nos próximos meses, com espírito de cooperação e sigilo, em sinal do desejo de ambas as partes de conter a polêmica em torno do estado de saúde de Musiala e de não revelar outros detalhes além do que consta no comunicado conjunto.

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Esses acontecimentos ocorrem num momento em que Musiala tenta recuperar a forma física e técnica, depois de ter sofrido com problemas de saúde que o impediram de jogar com regularidade, antes de sofrer uma lesão muscular durante a Data Fifa, que o afastou novamente das partidas.

O jogador alemão entrou nos minutos finais do empate por 1 a 1 entre Bayern de Munique e Colônia, em 20 de novembro, depois de ficar quase dois meses fora por causa da lesão muscular. Ele também viajou com a delegação para a França visando o duelo contra o Lille, embora isso não signifique necessariamente que esteja em condições de jogar a partida.

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Musiala já havia revelado anteriormente que sofre de crises de ausência ligadas a um distúrbio neurológico, explicando que sua condição não representa risco para a sua saúde e que pretende continuar a carreira no futebol. Isso fez de seu retorno aos gramados um tema de grande interesse dentro do clube alemão e entre os torcedores.

O Bayern de Munique espera que a crise em torno de sua jovem estrela chegue ao fim e que ele tenha o tempo e o apoio necessários para recuperar seu nível, sobretudo porque o jogador tem contrato com o clube bávaro até 2030 e é considerado uma das principais peças com que o time conta para os próximos anos.