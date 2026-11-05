O ex-jogador do Barcelona falou sobre a situação do brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, afirmando que ele vem sofrendo bastante há vários meses.

Vinícius não vive sua melhor fase, e as críticas direcionadas ao seu desempenho começaram a aumentar, pois o atacante brasileiro está muito distante daquele jogador que fazia a diferença e que havia consolidado sua posição como um dos jogadores de futebol mais decisivos do mundo.

Samuel Umtiti, ex-zagueiro do Barcelona, foi bastante direto, pois não escondeu sua preocupação com a situação do jogador brasileiro.

Umtiti disse, em declarações à rádio "RMC": "Sinto pena dele! Ele não está em sua melhor forma há meses. Sofre nos últimos toques e desperdiça muitas oportunidades. Já não representa aquela presença assustadora".

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O ex-jogador francês insinuou que as raízes desse declínio podem remontar à decepção que ele sentiu após perder a disputa pela Bola de Ouro de 2024.

Umtiti acrescentou: "Ele ficou muito abalado desde que não ganhou a Bola de Ouro. É difícil recuperar aquela faísca que Vinícius tinha antes", expressando sua convicção de que o jogador brasileiro perdeu muito daquela característica que fazia com que os adversários o temessem em campo.

Por sua vez, Predrag Mijatović, ex-jogador do Real Madrid, também considera que Vinícius está muito longe de seu nível habitual.

Ele acredita que o aumento da concorrência e da pressão afeta negativamente seu desempenho, ao dizer: "Antes ele não tinha uma concorrência real por sua posição, mas agora ela passou a existir, e isso fica evidente. Ele joga sob grande pressão, pois quer ser decisivo a cada momento, e atualmente está muito distante de seus melhores níveis".

Ainda assim, Mijatović continua confiante na capacidade do jogador de voltar, pois declarou à rádio "Cadena SER": "Acho que ele precisa de calma. A temporada ainda é longa, e se ele se concentrar em melhorar, certamente poderá voltar a ser um jogador decisivo novamente".

Mijatović também apontou que José Mourinho pode ser o treinador adequado para lidar com essa situação.