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O vencedor da Bola de Ouro ficará meses afastado após a disputa de bola com o jogador do Colônia.

Após a entrada que teve graves consequências para Harry Kane, Joel Schmied, do Colônia, pediu desculpas. O jogador contou ao Blick que escreveu ao craque do Bayern de Munique "pelo Instagram": "Embora ele provavelmente nunca veja a mensagem. Sinto muito por Harry, mesmo sem ter culpa." Schmied disse que fazia questão de dizer a Kane "que sinto muito".

Na partida da última sexta-feira, em Munique (1 a 1), Schmied atingiu o pé esquerdo do capitão da seleção inglesa ao tentar defender. Kane foi substituído, sofreu uma ruptura da sindesmose e ficará afastado por vários meses.

Schmied: "Não foi uma dividida nem uma falta"

Para Schmied, foi "um lance que não pareceu grave em campo". Ele disse que mal sentiu o contato com Kane. "O próprio Harry também não pediu falta", afirmou Schmied. "Por isso, fiquei ainda mais surpreso quando ele teve de ser substituído. Não foi uma dividida nem uma falta em que você percebe na hora que machucou o adversário. Foi simplesmente uma infelicidade."

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Já o presidente da diretoria do Bayern, Jan-Christian Dreesen, classificou o lance como "totalmente desnecessário". Schmied, porém, disse que não queria entrar em uma "troca de acusações e justificativas": "Algumas reações me surpreenderam. Mas isso mostra como deve ser grande a pressão em um clube desse tamanho. E ainda acontece com o melhor jogador da Europa."