Silva salva empate com gol dramático no fim
O atacante Fabio Silva, do Borussia Dortmund, foi decisivo nos minutos finais e garantiu ao BVB o empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Allianz Arena. Perdendo por 2 a 1 aos 89 minutos, o português aproveitou uma bola solta na área e finalizou a 90,6 km/h para superar Jonas Urbig.
Foi o terceiro gol de Silva na liga em oito rodadas, superando desde já o total que marcou em toda a temporada anterior.
O gol manteve o Dortmund invicto e empatado em 18 pontos com o maior campeão da Alemanha.
Conselho do pai faz a diferença na área
Após a partida, Silva atribuiu seu faro de gol na área aos conselhos do pai. “Viemos aqui para vencer. Essa tem de ser a nossa mentalidade nesta temporada. Temos muita qualidade no elenco e sabemos que temos um time fantástico neste ano”, afirmou Silva.
“Os jogadores que começam jogando e os que saem do banco sempre fazem a diferença. É algo que queremos que todos vejam.”
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“Meu pai sempre me disse que preciso farejar a bola na área, e eu estava lá para farejar a segunda bola. Fico feliz por ter conseguido ajudar o time”, acrescentou.
Reservas decisivos estabelecem recorde inédito na Bundesliga
O gol de Silva nos minutos finais teve participação de outro reserva, Konstantinos Karetsas, e reforçou a força do banco do BVB. Os reservas do Dortmund já somam 13 participações em gols nesta temporada, com cinco gols e oito assistências, estabelecendo um novo recorde da Bundesliga após oito rodadas.
Além disso, sete dos 14 gols do Dortmund nesta temporada saíram depois dos 80 minutos.
A contribuição de Silva evidenciou a profundidade do elenco montado sob o comando do técnico Niko Kovac.
Atacante português quer seguir fazendo a diferença
O gol de Silva no momento decisivo dá um grande impulso ao Dortmund, que segue na disputa pelo título ao lado do Bayern.
O atacante tentará manter a boa fase goleadora nos próximos compromissos nacionais e europeus.
O BVB agora volta suas atenções para o próximo jogo pela Bundesliga.