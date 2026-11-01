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O atacante Fabio Silva, do Borussia Dortmund, revelou como um conselho do pai o ajudou a marcar um gol de empate aos 89 minutos contra o Bayern de Munique. Silva finalizou a 90,6 km/h para preservar a invencibilidade do Dortmund na Bundesliga, na Allianz Arena.

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Silva salva empate com gol dramático no fim

O atacante Fabio Silva, do Borussia Dortmund, foi decisivo nos minutos finais e garantiu ao BVB o empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Allianz Arena. Perdendo por 2 a 1 aos 89 minutos, o português aproveitou uma bola solta na área e finalizou a 90,6 km/h para superar Jonas Urbig.

Foi o terceiro gol de Silva na liga em oito rodadas, superando desde já o total que marcou em toda a temporada anterior.

O gol manteve o Dortmund invicto e empatado em 18 pontos com o maior campeão da Alemanha.

Conselho do pai faz a diferença na área

Após a partida, Silva atribuiu seu faro de gol na área aos conselhos do pai. “Viemos aqui para vencer. Essa tem de ser a nossa mentalidade nesta temporada. Temos muita qualidade no elenco e sabemos que temos um time fantástico neste ano”, afirmou Silva.

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“Os jogadores que começam jogando e os que saem do banco sempre fazem a diferença. É algo que queremos que todos vejam.”

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“Meu pai sempre me disse que preciso farejar a bola na área, e eu estava lá para farejar a segunda bola. Fico feliz por ter conseguido ajudar o time”, acrescentou.

Reservas decisivos estabelecem recorde inédito na Bundesliga

O gol de Silva nos minutos finais teve participação de outro reserva, Konstantinos Karetsas, e reforçou a força do banco do BVB. Os reservas do Dortmund já somam 13 participações em gols nesta temporada, com cinco gols e oito assistências, estabelecendo um novo recorde da Bundesliga após oito rodadas.

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Além disso, sete dos 14 gols do Dortmund nesta temporada saíram depois dos 80 minutos.

A contribuição de Silva evidenciou a profundidade do elenco montado sob o comando do técnico Niko Kovac.

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Atacante português quer seguir fazendo a diferença

O gol de Silva no momento decisivo dá um grande impulso ao Dortmund, que segue na disputa pelo título ao lado do Bayern.

O atacante tentará manter a boa fase goleadora nos próximos compromissos nacionais e europeus.

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O BVB agora volta suas atenções para o próximo jogo pela Bundesliga.