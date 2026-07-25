O FC Barcelona está muito preocupado com a forma como Frenkie de Jong quer recuperar da sua grave lesão no joelho, informa o SPORT. O médio optou por um chamado tratamento conservador, o que leva o clube catalão a temer um cenário de pesadelo como o de Ansu Fati.

De Jong sofreu uma rotura no ligamento colateral medial do joelho direito durante o Mundial, ao serviço da seleção neerlandesa. Apesar das queixas, continuou a jogar, porque a equipa médica da Holanda lhe terá dito, segundo o próprio, que se tratava de uma lesão ligeira que não se agravaria.

No entanto, após o regresso a Barcelona, a situação revelou-se consideravelmente mais grave. Os exames mostraram que De Jong sofreu uma rotura no ligamento interno do joelho, pelo que deverá ficar de fora durante vários meses para o treinador Hansi Flick.

De Jong não quer ser operado e espera regressar através de um processo de recuperação conservador. O Barcelona respeita essa decisão, mas tinha em mente uma abordagem médica diferente e admite a possibilidade de uma operação vir ainda a revelar-se necessária.

Se a recuperação não correr como previsto, a ausência de De Jong poderá prolongar-se por mais de quatro meses, segundo o SPORT.

A situação faz o clube lembrar-se de Ansu Fati, embora, do ponto de vista médico, ambas as lesões não sejam comparáveis entre si. O avançado recusou, em janeiro de 2022, uma operação ao tendão do músculo posterior da coxa esquerda, apesar da recomendação dos médicos do clube e do então treinador Xavi.

Na altura, Fati optou, juntamente com a sua própria equipa médica, por um tratamento conservador após os anteriores problemas no joelho. Acabou por regressar aos relvados, mas nunca voltou a encontrar por completo a explosão com que se destacou no Barcelona e voltou a debater-se regularmente com problemas físicos.