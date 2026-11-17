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Segundo amistoso em Singapura para a seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti.

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Três dias depois de marcar dois gols na derrota por 3 a 2 para o Japão, Vinicius faz um hat-trick, desta vez contra os donos da casa.

O atacante do Real Madrid abre o placar aos 9 minutos, amplia aos 15 e marca o terceiro aos 21.

Aos 31 minutos, Endrick marca, com assistência de Estevao (o atacante é acompanhado por Milan e Roma de olho na próxima janela de transferências de inverno). Estevao tem um gol anulado pelo VAR aos 42.

Assim, as equipes vão para o intervalo com o placar parcial de 0 a 4.

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No segundo tempo, o próprio Estevao marca o gol do 0 a 5 aos 51 minutos.

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Ao contrário da última vez, os laterais de Roma e Inter, Wesley e Carlos Augusto começam no banco ao lado de Bento, Alisson, Allan Elias, Andre, Andrey Santos, Arthur Dias, Cunha, Gabriel Bontempo, Marlon Gomes, Pedro Morisco e Vitor Reis.

Esta é a escalação titular escolhida por Ancelotti (4-3-3): Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Ryan; Estevao, Endrick, Vinicius.

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Quando faltava meia hora para os 90 minutos, vieram as primeiras substituições do Brasil: Gabriel, Bruno Guimaraes, Joao Gomes e Vinicius Junior deram lugar, respectivamente, a Vitor Reis, Marlon Gomes, Gabriel Bontempo e Allan Elias.

Este último, aos 65 minutos, deu o passe para Ryan fazer o 0 a 6.

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Aos 70 minutos, Arthur Dias e Alisson substituíram Jonathan Jesus e Estevao.

Aos 74 minutos, saiu o 0 a 7 graças a um gol contra de Suhaimi.

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Por fim, aos 81 minutos, Andre entrou no lugar de Rayan.

No banco estava Francesco Mauri, auxiliar de Ancelotti, expulso por reclamação no fim da partida contra o Japão, assim como o atacante do Barcelona Raphinha.

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O próprio Francesco Mauri declarou depois, em entrevista coletiva: "Ontem, Vinicius falou com sinceridade e admitiu que atravessa um momento difícil em seu clube. Temos vários jogadores importantes aqui, e Vini é um deles. Sua atitude foi fantástica. Como havíamos conversado antes do jogo, o foco não deveria estar na qualidade do adversário, mas em dar o máximo dentro das nossas possibilidades".

"Rayan deu uma contribuição significativa no meio-campo, tanto com a bola quanto sem ela. Quando temos a posse, ele oferece muita profundidade; sem a bola, marca o lateral adversário, permitindo que Vini fique mais adiantado. Estamos muito satisfeitos com sua atuação, é um jogador importantíssimo. Ele já havia demonstrado isso na Copa do Mundo e continuará evoluindo, também graças à sua inteligência tática".

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"Temos quatro jogos programados entre março e junho. É possível que dois deles sejam contra seleções europeias".