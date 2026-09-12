Mark Verkuijl apareceu diante das câmeras da ESPN nesta sexta-feira pela primeira vez desde a morte de sua namorada, Elisa. O jogador do Jong Ajax falou abertamente após a partida contra o RKC Waalwijk sobre sua situação extremamente difícil.

"Na verdade, não estou bem", começa o meio-campista de vinte anos. "Tenho muita dificuldade para seguir em frente com a vida. Isso tem que acontecer, mas, na verdade, você não quer seguir em frente, porque infelizmente Elisa faleceu."

Elisa foi atropelada por um carro no dia 18 de dezembro de 2025, enquanto corria. A mulher de 21 anos, de Veenendaal, foi levada de helicóptero de resgate ao hospital, onde morreu em decorrência dos ferimentos.

"Elisa não era qualquer pessoa para mim", continua Verkuijl. "Ela era realmente tudo para mim, ela também estava sempre aqui (De Toekomst, redação). Sempre íamos juntos para o Ajax, porque ela também estudava aqui perto."

"Ela era o amor da minha vida. Quando ela morre de uma hora para outra, isso é a coisa mais difícil que existe. Fora do futebol, não estou muito bem, ainda tenho muita dificuldade."

"Mas, felizmente, eu tenho o futebol, no qual consigo esvaziar a cabeça e treinar com tudo. Para ter alguma distração." Quatro dias após o acontecimento trágico, foi organizada uma emocionante homenagem a Elisa em torno da partida Jong Ajax x RKC.

Nesta sexta-feira, o Jong Ajax voltou a enfrentar o RKC. Quão difícil foi jogar justamente contra esse adversário? "Se eu for bem sincero, tentei não pensar muito nisso. Ainda assim, é um jogo difícil. Tentei me concentrar na partida e não pensar no que aconteceu", conclui Verkuijl.

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