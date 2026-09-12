Mark Verkuijl apareceu nesta sexta-feira pela primeira vez diante das câmeras da ESPN desde a morte de sua namorada Elisa. O jogador do Jong Ajax fala abertamente após a partida contra o RKC Waalwijk sobre sua situação particularmente difícil.

"Na verdade, não estou bem", começa o meio-campista de vinte anos. "Tenho muita dificuldade para seguir em frente com a vida de novo. Isso é necessário, mas, na verdade, você não quer seguir em frente, porque a Elisa infelizmente faleceu."

Elisa foi atropelada por um carro em 18 de dezembro de 2025, enquanto corria. A mulher de 21 anos, de Veenendaal, foi levada de helicóptero de resgate para o hospital, onde morreu em decorrência dos ferimentos.

"A Elisa não era uma pessoa qualquer para mim", prossegue Verkuijl. "Ela era realmente tudo para mim, ela também estava sempre aqui (De Toekomst, nota da redação). Sempre íamos juntos de carro para o Ajax, porque ela também estudava perto daqui."

"Ela era o amor da minha vida. Quando ela morre de uma hora para outra, isso é a coisa mais difícil que existe. Fora do futebol, não estou tão bem, ainda tenho muita dificuldade."

"Mas, felizmente, eu tenho o futebol, onde consigo desligar a mente e treinar com tudo. Para ter alguma distração." Quatro dias após o acontecimento trágico, foi organizada uma impressionante homenagem a Elisa em torno da partida Jong Ajax x RKC.

Nesta sexta-feira, o Jong Ajax voltou a enfrentar o RKC. Quão difícil foi jogar justamente contra esse adversário? "Se eu for bem sincero, tentei não pensar muito nisso. Ainda assim, é um jogo difícil. Tentei me concentrar na partida e não pensar no que aconteceu", conclui Verkuijl.



