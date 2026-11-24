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Um desentendimento tático começa a surgir no Real Madrid. O desejo de Arda Güler de definir sua posição em campo esbarrou na visão de José Mourinho, que quer aproveitar as qualidades do jovem turco em diferentes funções, ainda que isso o afaste da faixa do campo onde prefere atuar. A situação levanta dúvidas sobre o futuro do papel do jogador nos planos do treinador português.

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Segundo o site “Foot MercatoFoot Mercato, Güler comunicou diretamente a Mourinho seu desconforto em atuar em uma posição mais recuada no meio-campo. O treinador passou a utilizá-lo, em algumas ocasiões, em uma função que lhe dá mais responsabilidades na construção das jogadas e no apoio defensivo, semelhante aos papéis desempenhados por Bernardo Silva ou Eduardo Camavinga, apesar de o jogador preferir atuar em zonas mais avançadas.

A divergência surge em um momento em que Güler vive uma boa fase no time merengue. Nas últimas semanas, ele conseguiu se firmar no elenco e passou à frente de Brahim Díaz e Endrick na hierarquia de opções, embora continue atrás de nomes indiscutíveis como Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Essa evolução reflete a confiança de Mourinho no potencial do jogador, mas também o coloca diante do desafio de se adaptar às exigências do treinador.

O internacional turco prefere jogar pelo lado direito, onde pode usar a perna esquerda para cortar para o meio, ditar o ritmo dos ataques e criar chances, em vez de se afastar das zonas ofensivas e se ocupar com tarefas defensivas que exigem pressão e recuperação de bola.

Essa função dá a Güler mais espaço para mostrar sua qualidade técnica e se movimentar entre as linhas, de acordo com suas capacidades de armar o jogo e ameaçar diretamente o gol adversário.

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Mourinho, no entanto, não parece disposto a limitar o jogador a uma única posição. O treinador enxerga sua versatilidade como uma vantagem que pode ser explorada para dar equilíbrio à equipe, sobretudo diante da necessidade de distribuir as funções entre os homens de ataque e os meio-campistas.

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Para o técnico português, a capacidade de Güler de cumprir diferentes funções lhe oferece opções adicionais na escalação e o ajuda a lidar com as exigências de jogos distintos.

Isso ficou evidente nos minutos finais do duelo contra o Celta de Vigo, quando Güler atuou em uma posição mais recuada no meio-campo, ao lado de Bellingham, em uma formação de perfil claramente ofensivo.

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Embora essa função seja diferente da posição preferida do jogador, a escolha se mostrou eficaz em campo e deu a Mourinho um exemplo prático de como aproveitar o turco longe do lado direito.