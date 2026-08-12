Sinais de alerta que todos ignoraram: legista revela detalhes do sofrimento de Maradona antes da morte

A morte da lenda argentina Diego Armando Maradona, em 2020, ainda provoca grande polêmica, diante das surpresas que são reveladas de tempos em tempos.

Um novo depoimento levanta questionamentos sobre os cuidados médicos prestados a Maradona antes de sua morte. Segundo informou o canal RMC Sport, o médico legista Carlos Cassinelli prestou seu depoimento perante o tribunal afirmando que vários sinais de alerta estavam evidentes nos dias que antecederam a morte do ex-craque argentino, em 25 de novembro de 2020.

Ele mencionou especificamente o inchaço nas pernas e nos dedos, a dificuldade para respirar, o ronco, sinais de pressão alta e batimentos cardíacos acelerados.

Segundo ele, ninguém tentou determinar a causa desses sintomas, apesar dos riscos que representavam.

O médico, que participou da autópsia do corpo de Maradona e integrou a comissão médica formada pelo tribunal em 2021, acrescentou: "Era possível ter alertado sobre esses sinais".

Carlos Cassinelli acredita que a saúde do ex-jogador se deteriorou gradualmente por pelo menos dez dias após sua saída do hospital.

Ele também apontou que a comissão médica estimou a duração de seu sofrimento em cerca de 12 horas, embora essa estimativa ainda seja objeto de discussão no julgamento.

Sete profissionais da área de saúde estão sendo julgados por seu papel nos cuidados com Maradona, que morreu aos sessenta anos em decorrência de uma parada cardiorrespiratória associada a um edema pulmonar.

Os réus negam qualquer responsabilidade e enfrentam uma pena de até 25 anos de prisão. Espera-se que o julgamento, que começou há quatro meses em San Isidro, se estenda para além do mês de agosto.