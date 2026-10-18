Primeiro, aos 30 minutos, Güler entrou em cena: pela esquerda, Yan Diomande, ex-Leipzig, recuou a bola para o meio-campista turco, que bateu em plena corrida, a 16 metros do gol. E que chute! A finalização de canhota de Güler fez uma bela curva, encobriu o goleiro do Sevilla, Odysseas Vlachodimos, que não teve a menor chance, e entrou no canto mais distante.

"Que pé esquerdo incrivelmente bom", elogiou o narrador da DAZN, Jan Platte, empolgado com o gol que abriu o placar para o Real Madrid. Para Güler, que havia dado duas assistências na espetacular vitória por 4 a 3 sobre a Roma, pela Liga dos Campeões, durante a semana, foi seu segundo gol na temporada, somando todas as competições. Com mais cinco assistências, o jogador de 21 anos já acumula sete participações em gols.

Os torcedores em Madri não precisaram esperar muito pelo lance de destaque seguinte: Mbappé apareceu aos 37 minutos. Diomande voltou a iniciar a jogada. O passe do reforço de 125 milhões de euros, vindo da esquerda, foi desviado de leve com o calcanhar por Jude Bellingham para Mbappé. O atacante levou a bola para dentro da área com um "movimento brutal", como elogiou o comentarista da DAZN, Max Nicu. No toque seguinte, passou pelo defensor do Sevilla Kike Salas e, por fim, superou Vlachodimos com mais um movimento espetacular.

"Inacreditável! Simplesmente inacreditável!", gritou o narrador Platte ao microfone. "Agora tudo está acontecendo rápido demais para os visitantes", disse Nicu, reconhecendo a jogada extraordinária do francês. Para Mbappé, foi o décimo gol na temporada em apenas 11 partidas, somando todas as competições.

Kylian Mbappé marca de pênalti, e Yan Diomande amplia

O 11º gol veio no segundo tempo e também não foi comum: Mbappé cobrou com uma cavadinha, à la Panenka, o pênalti marcado por uma falta sofrida por ele mesmo. A bola entrou suavemente pelo meio do gol para fazer 3 a 0 para o Real (63).

Depois de Manuel Bueno descontar (80), Yan Diomande também teve seu grande momento. O marfinense, que trocou o RB Leipzig por Madri no verão por 125 milhões de euros, arrancou de forma irresistível pela meia-esquerda e concluiu com um chute forte de 17 metros no canto esquerdo, fechando o placar em 4 a 1 para o Real (82).

Com a vitória, o Real Madrid manteve o terceiro lugar, com 21 pontos, atrás do rival da cidade, Atlético de Madrid (22), e do líder destacado, Barcelona (27). Na próxima quarta-feira, o Real recebe o RB Leipzig pela Liga dos Campeões. No domingo seguinte, disputa o clássico contra o Barça fora de casa.



