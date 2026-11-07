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Jamie Redknapp acredita que o Arsenal está prestes a disparar rumo ao título da Premier League após abrir seis pontos de vantagem na liderança. Com o Manchester City chegando à terceira derrota consecutiva, o ex-meio-campista não vê um adversário capaz de ameaçar o atual campeão e fez uma escolha surpreendente para o posto de principal concorrente nesta temporada: o Brighton.

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Redknapp aposta que Arsenal vai conquistar o título com folga

O Arsenal abriu seis pontos de vantagem na liderança da Premier League no sábado, quando um gol de Martin Odegaard garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Hull City no Emirates. O Manchester City, por sua vez, sofreu a terceira derrota consecutiva no campeonato, perdendo por 3 a 1 para o Nottingham Forest no City Ground, e Redknapp não vê ninguém capaz de parar o Arsenal.

“Neste momento, não consigo imaginar outro desfecho que não seja o Arsenal conquistando o título com folga”, disse Redknapp à Sky Sports. “Sei que ainda é muito cedo, mas acho que o time é muito melhor do que todos os outros em todos os setores.”

Redknapp surpreende ao apontar Brighton como principal rival

O ex-meio-campista de Liverpool e Tottenham acredita que o Brighton é agora o time com mais chances de desafiar o Arsenal. A equipe de Fabian Hurzeler ultrapassará o Manchester City e assumirá a segunda colocação se vencer o Brentford no domingo.

“Essa derrota de hoje dói e faz você se perguntar: quem pode desafiar o Arsenal neste momento? Não consigo ver ninguém”, disse Redknapp. “Se você olhar para a tabela, acho que, agora, o time que provavelmente apontaria, e nunca pensei que diria isso no começo do ano, é o Brighton.”

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Redknapp diz que Manchester City deu espaços demais contra o Forest

Redknapp reconheceu que o Manchester City sente a falta de Antoine Semenyo pelos lados do campo, mas considerou que o problema maior foi o espaço que a equipe de Enzo Maresca deu ao Nottingham Forest. Segundo ele, isso contrasta fortemente com a defesa do Arsenal, que está prestes a contar novamente com William Saliba.

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“É claro que sentem falta de Semenyo, ele é um jogador importante para o time pelos lados do campo, mas ainda têm jogadores nessas posições capazes de criar problemas”, disse Redknapp. “O Arsenal terá Saliba de volta e conta com os jogadores que tem na defesa. Você nunca veria o Arsenal dar tantos espaços quanto o Manchester City deu [contra o Forest].”

Brighton pode colocar previsão de Redknapp à prova no domingo

O Brighton tem a chance de confirmar a previsão de Redknapp contra o Brentford no domingo, enquanto o Manchester City terá a pausa para as seleções para se reorganizar.

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“É o pior cenário possível para qualquer time. Quando você vê uma equipe como essa conseguir uma vitória sofrida hoje, simplesmente não consigo ver mais ninguém”, acrescentou Redknapp.