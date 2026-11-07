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Sky Sports - The Opening Night of the Premier LeagueGetty Images
Moataz Elgammal
Traduzido por

“Simplesmente não vejo mais ninguém”: Jamie Redknapp aponta o Brighton como principal rival do Arsenal na disputa pelo título após a terceira derrota consecutiva do Manchester City

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Jamie Redknapp acredita que o Arsenal está prestes a disparar rumo ao título da Premier League após abrir seis pontos de vantagem na liderança. Com o Manchester City chegando à terceira derrota consecutiva, o ex-meio-campista não vê um adversário capaz de ameaçar o atual campeão e fez uma escolha surpreendente para o posto de principal concorrente nesta temporada: o Brighton.

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Redknapp aposta que Arsenal vai conquistar o título com folga

O Arsenal abriu seis pontos de vantagem na liderança da Premier League no sábado, quando um gol de Martin Odegaard garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Hull City no Emirates. O Manchester City, por sua vez, sofreu a terceira derrota consecutiva no campeonato, perdendo por 3 a 1 para o Nottingham Forest no City Ground, e Redknapp não vê ninguém capaz de parar o Arsenal.

“Neste momento, não consigo imaginar outro desfecho que não seja o Arsenal conquistando o título com folga”, disse Redknapp à Sky Sports. “Sei que ainda é muito cedo, mas acho que o time é muito melhor do que todos os outros em todos os setores.”

Redknapp surpreende ao apontar Brighton como principal rival

O ex-meio-campista de Liverpool e Tottenham acredita que o Brighton é agora o time com mais chances de desafiar o Arsenal. A equipe de Fabian Hurzeler ultrapassará o Manchester City e assumirá a segunda colocação se vencer o Brentford no domingo.

“Essa derrota de hoje dói e faz você se perguntar: quem pode desafiar o Arsenal neste momento? Não consigo ver ninguém”, disse Redknapp. “Se você olhar para a tabela, acho que, agora, o time que provavelmente apontaria, e nunca pensei que diria isso no começo do ano, é o Brighton.”

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Redknapp diz que Manchester City deu espaços demais contra o Forest

Redknapp reconheceu que o Manchester City sente a falta de Antoine Semenyo pelos lados do campo, mas considerou que o problema maior foi o espaço que a equipe de Enzo Maresca deu ao Nottingham Forest. Segundo ele, isso contrasta fortemente com a defesa do Arsenal, que está prestes a contar novamente com William Saliba.

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“É claro que sentem falta de Semenyo, ele é um jogador importante para o time pelos lados do campo, mas ainda têm jogadores nessas posições capazes de criar problemas”, disse Redknapp. “O Arsenal terá Saliba de volta e conta com os jogadores que tem na defesa. Você nunca veria o Arsenal dar tantos espaços quanto o Manchester City deu [contra o Forest].”

Brighton pode colocar previsão de Redknapp à prova no domingo

O Brighton tem a chance de confirmar a previsão de Redknapp contra o Brentford no domingo, enquanto o Manchester City terá a pausa para as seleções para se reorganizar.

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“É o pior cenário possível para qualquer time. Quando você vê uma equipe como essa conseguir uma vitória sofrida hoje, simplesmente não consigo ver mais ninguém”, acrescentou Redknapp.

Written byMoataz Elgammal

Senior Editor

صحفي

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