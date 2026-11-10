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Simone Inzaghi deixará o Al Hilal quando seu contrato de alto valor terminar, ao fim da temporada atual. A expectativa é que o técnico italiano deixe a Arábia Saudita neste verão, o que alimenta especulações sobre um possível retorno à Serie A ou uma ida para a Premier League.

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Inzaghi decide encerrar passagem pela Arábia Saudita

Inzaghi tomou a decisão definitiva de deixar o Al Hilal quando seu contrato atual terminar. O treinador italiano sairá oficialmente ao fim da temporada, encerrando sua lucrativa passagem pela Arábia Saudita. Segundo Nicolo Schira, o ex-técnico de Inter e Lazio decidiu que não renovará com o clube de Riad.

Seu contrato atual vai até junho e, segundo relatos, vale impressionantes € 26 milhões por ano. Inzaghi se mudou para o Oriente Médio no verão de 2025. Ele chegou ao Al Hilal poucos dias depois de sofrer uma derrota na final da Champions League à frente da Inter.

Uma passagem de altos e baixos no Oriente Médio

A passagem de Inzaghi pela Arábia Saudita foi marcada por resultados contrastantes. Ele conquistou a Copa do Rei em sua primeira temporada no comando da equipe.

O título da liga, porém, escapou de suas mãos de forma dolorosa. O Al Hilal ficou por pouco sem a conquista na última rodada da temporada passada, perdendo a taça para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

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Apesar da frustração, Inzaghi também comandou uma sequência notável de resultados. Sob seu comando, o Al Hilal ficou 47 jogos sem perder em todas as competições, até que o NEOM encerrou a série em setembro.

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Sucesso histórico na Série A

O treinador italiano construiu uma reputação de destaque antes de se mudar para o Oriente Médio. Ele é muito respeitado em seu país após passagens de grande sucesso por Lazio e Inter.

Durante sua passagem por Milão, Inzaghi conquistou um prestigiado scudetto para a torcida da Inter. Também venceu duas edições da Copa da Itália e três da Supercopa da Itália no comando do clube, em um período de domínio contínuo no cenário nacional.

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Sua capacidade tática também deu frutos no cenário europeu. Inzaghi levou a Inter a duas finais da Champions League, consolidando-se como um dos principais técnicos do futebol mundial antes de se mudar para a Arábia Saudita.

Clubes de elite acompanham situação de Inzaghi

A iminente disponibilidade de Inzaghi deve provocar discussões sobre um possível retorno ao futebol italiano. Vários clubes de ponta provavelmente acompanharão de perto sua situação contratual nos próximos meses.

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Relatos divulgados no início de outubro apontaram Juventus e Napoli como possíveis destinos para o treinador. Uma transferência de destaque para qualquer um dos dois clubes representaria seu retorno aos holofotes da Série A.

Seu futuro, porém, não está necessariamente na Itália. Também há relatos de interesse da Premier League, o que significa que não faltarão opções atraentes para Inzaghi quando ele deixar oficialmente o Al Hilal em junho.