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Luciano Spalletti está sob pressão na Juventus após um início lento na nova temporada da Serie A. Segundo relatos recentes, o ex-técnico da Inter Simone Inzaghi desponta como o principal candidato a substituí-lo.

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Pressão aumenta em Turim

Spalletti está sob forte pressão na Juventus após um início decepcionante na temporada atual. Sob seu comando, a equipe teve um começo lento e somou apenas 11 pontos nas sete primeiras partidas da Série A. Com três vitórias, dois empates e duas derrotas, a Juventus já está atrás dos líderes.

A diretoria do clube esperava um início muito melhor, o que torna a situação de Spalletti cada vez mais delicada no Allianz Stadium. Apesar da sequência difícil, dirigentes e proprietários do clube seguem relutantes em demitir o treinador toscano no meio da temporada. Spalletti assinou com o clube um contrato de longo prazo, válido até 2028.

Planos de emergência

Embora a diretoria prefira ter paciência, sua posição inevitavelmente mudará se os resultados no campeonato nacional não melhorarem nos próximos meses. A continuidade da má fase obrigaria os dirigentes a nomear um treinador interino para estabilizar a equipe. Stefano Pioli e Antonio Conte surgiram como possíveis opções interinas caso uma mudança imediata no meio da temporada se torne necessária.

Os dois experientes treinadores italianos têm trajetórias de sucesso no mais alto nível do futebol do país. No entanto, se Spalletti permanecer no cargo até maio, mas não conseguir a classificação para a Champions League, a cúpula do clube buscará um substituto definitivo. Ficar fora da principal competição europeia significaria o fracasso completo da meta mínima estabelecida para a temporada.

Getty Images

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Inzaghi no topo da lista de desejos

Caso a Juventus busque um novo treinador para o longo prazo, Inzaghi, atual técnico do Al-Hilal, está entre os principais nomes da lista, segundo a Gazzetta. O ex-treinador da Inter é muito admirado pelos principais responsáveis pelas decisões do clube em Turim. Inzaghi tem um histórico impressionante na Série A, tendo levado a Inter ao título do campeonato na temporada 2023-24.

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Ele também conquistou duas Copas da Itália e três Supercopas da Itália durante sua passagem bem-sucedida por Milão. Além disso, demonstrou sua capacidade no cenário continental ao levar a Inter a duas finais da Champions League, em 2023 e 2025. Sua experiência no mais alto nível, sua capacidade de desenvolver jogadores e seu conhecimento tático fazem dele um alvo atraente para o longo prazo.

Meses decisivos pela frente

O futuro imediato depende inteiramente da capacidade de Spalletti de promover uma rápida reação em campo. A Juventus precisa emendar uma sequência consistente de vitórias para manter vivos seus objetivos no campeonato e aliviar a pressão sobre a diretoria. Se a atual comissão técnica não conseguir garantir uma vaga entre os quatro primeiros, haverá uma grande mudança no comando da equipe.

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Inzaghi poderia, então, protagonizar um retorno de grande repercussão ao futebol italiano antes da temporada 2027-28. Por enquanto, a diretoria acompanhará de perto os próximos jogos da Série A antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre o comando técnico. As próximas semanas serão decisivas para todos os envolvidos no Allianz Stadium.