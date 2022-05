Simeone se explica por Atleti recusar "guarda de honra" ao Real Madrid

Diego Simeone disse que o Atlético de Madrid não fará uma guarda de honra para parabenizar o Real Madrid pela conquista do título da La Liga em respeito aos torcedores de seu time.

A equipe de Carlo Ancelotti garantiu o título da primeira divisão espanhola e é tradição os seus adversários honrá-los alinhando-os e aplaudindo enquanto os campeões entram em campo. O Atlético receberá seus rivais da cidade em um confronto da Liga na tarde de domingo, mas Simeone diz que eles não farão a exibição pelos Los Blancos.

Simeone disse em entrevista coletiva: "A realidade é o que o clube disse em um comunicado de imprensa, explicando perfeitamente, parabenizando o Real Madrid acima de tudo, os jogadores, a equipe técnica, porque eles fizeram um ótimo trabalho."

"Temos respeito pelo Madrid, mas mais pelo nosso povo."

“Não sei se isso está representado em outros campeonatos mundiais. Cada sociedade é diferente. O espanhol tem essa guarda de honra para seus rivais, (mas) como exemplo, de onde eu venho não uso. Também vivemos de forma diferente."

O Atlético pode terminar a La Liga na segunda colocação?

O Atlético venceu apenas uma de suas últimas quatro partidas na primeira divisão espanhola. Essa sequência fez com que a equipe caísse para o quarto lugar na La Liga, e correm o risco de perder a vaga no G-4, com o Betis estando apenas três pontos atrás.

O Atlético agora está cinco pontos atrás do segundo colocado Barcelona, ​​com quatro jogos restantes, o que significa que eles precisam de uma série de resultados sólidos para ter a chance de conquistar o segundo lugar.

Depois de receber seus rivais da cidade, o Atlético viajará para Elche, seguido de partidas contra Sevilla e Real Sociedad para encerrar a campanha.