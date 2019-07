Simeone pede pés no chão após goleada: "Não é a realidade entre uns e outros"

Técnico afirma ainda que não está satisfeito com desempenho colchonero: "sempre há o que melhorar"

Diego Simeone não quer que o entre em euforia após a goleada por 7 a 3 sobre o na noite de sexta-feira (26), pela .

Em entrevista coletiva, o treinador pediu calma ao elenco colchonero. "Este jogo não é a realidade entre uns e outros", analisou.

"Preparamos bem o jogo, vimos o Madrid, procuramos onde poderíamos incomodar. Tentamos encontrar bons lugares na saúde de bola e pressionamos muito, o que é importante no futebol", continuou.

Simeone, no entanto, esclareceu que ainda não está satisfeito com o desempenho de sua equipe. "Sempre há algo que pode ser melhorado. Além do placar, o Madrid foi para o nosso campo com muita força. E teve chance. Isso deve ser ajustado e tentar somar talento e esforço. Hoje todos os times importantes têm três ou quatro jogadores talentosos no grupo. Aquele que unir talento coletivo estará mais perto de vencer", concluiu.