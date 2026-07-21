Simeone pede desculpa e felicita a Espanha: não há palavras para descrever esta dor

Giuliano Simeone, estrela da seleção da Argentina, pediu desculpas aos adeptos do seu país por "não ter conseguido trazer-lhes a taça", após a derrota diante da seleção da Espanha por um golo sem resposta na final do Campeonato do Mundo, tendo ainda felicitado a seleção que conquistou o título.

Simeone afirmou, numa publicação na sua conta na rede social "Instagram", que incluía uma fotografia sua no relvado, depois de ter entrado na segunda parte no lugar de Rodrigo De Paul: "Não há palavras para descrever a dor que sinto neste momento. Apenas peço desculpa por não ter conseguido trazer-vos a taça".

E acrescentou: "Agradeço aos adeptos argentinos por todo o apoio ao longo do Campeonato do Mundo, nas bancadas e à distância".

O jogador do Atlético de Madrid dirigiu também uma mensagem aos seus companheiros de seleção, comandada pelo treinador Lionel Scaloni, afirmando: "Obrigado a este grupo por dar absolutamente tudo em cada jogo e por deixar a alma por mais de 46 milhões de argentinos".

O filho de Diego Simeone, que o treina no clube espanhol e assistiu aos vários jogos que Giuliano disputou com a Argentina no Campeonato do Mundo, explicou: "Hoje é um momento triste, mas estou convicto de que, com o passar do tempo, recordaremos com orgulho tudo o que vivemos juntos nesta competição".

Giuliano Simeone encerrou a sua mensagem felicitando a seleção que conquistou o título, afirmando: "Parabéns à Espanha pelo Campeonato do Mundo".

O médio de 23 anos disputou três jogos no Campeonato do Mundo de 2026, tendo sido titular frente à Jordânia na fase de grupos e frente à Inglaterra nas meias-finais, antes de entrar como suplente na partida final diante da Espanha.