Simeone: O que vivemos depois da jogada de Álvarez no Camp Nou não foi nada fácil

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, destacou que sua equipe apresentou um forte desempenho coletivo contra o Barcelona, que conta com jogadores de ataque muito fortes, durante o confronto que terminou com vitória dos Rojiblancos por 2 a 0, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Simeone disse, durante a coletiva de imprensa pós-jogo: “Nos defendemos de forma muito organizada e fizemos um bom trabalho coletivo para impedir que o adversário impusesse seu forte ataque, que conhecemos muito bem. Essa equipe venceu 22 das últimas 23 partidas e marcou gols em todas elas, por isso a defesa organizada foi nossa prioridade número um”.

Simeone acrescentou: “Com exceção dos primeiros 15 minutos, em que tivemos duas ou três boas oportunidades de ataque, não conseguimos criar mais chances como gostaríamos, e isso se deve principalmente à alta pressão exercida pelo adversário, que não nos deu tempo e espaço suficientes para jogar”.

E continuou: “Então veio a jogada que estávamos esperando: Julián Álvarez fez uma excelente penetração. Eu estava longe da jogada, mas um controle fantástico da bola permitiu que ele ficasse cara a cara com o goleiro. Depois disso, ficou claro que havia uma falta, e o VAR chamou o árbitro, que confirmou a decisão de expulsão. A partir daí, Julián marcou um gol fantástico, um gol realmente impressionante.”

Quanto ao segundo tempo, Simeone explicou: “No segundo tempo, o adversário começou a se apoiar mais nos contra-ataques em vez de seu ataque organizado de sempre. Com o passar dos minutos, eles tentaram diminuir o placar, então colocaram mais jogadores ofensivos à frente”.

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E continuou: “Quanto a nós, vivemos a partida defendendo o placar de 1 a 0 e depois de 2 a 0, sem conseguirmos selar o resultado com um terceiro gol que garantisse a vitória de forma definitiva, e isso não é nada fácil em momentos tão delicados como esse”.

Simeone concluiu sua fala dizendo: “Acho que o adversário manteve a calma e conseguiu levar um bom resultado para casa. Sabemos muito bem das grandes dificuldades que enfrentaremos na próxima terça-feira, mas estamos totalmente preparados para a disputa”.