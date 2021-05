Simeone nunca venceu no Camp Nou, mas não perde esperança: "Sempre tem uma primeira vez"

Barcelona e Atlético de Madri se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Espanhol

Barcelona e Atlético de Madri fazem um duelo decisivo pelo Campeonato Espanhol neste sábado. Terceiro colocado na tabela, com 74 pontos, o Barça pode assumir a liderança da competição em caso de vitória, uma vez que o líder Atlético soma 76 pontos. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o técnico Diego Simeone falou sobre a importância da partida. Questionado sobre nunca ter derrotado o Barcelona no Camp Nou por LaLiga, o treinador se mostrou tranquilo.

Ganhar pela primeira vez no Camp Nou? Sempre há uma primeira vez na vida para tudo. Sempre", disse o comandante do Atlético de Madri.

Simeone também abordou os pontos que serão cruciais para definir o campeão espanhol desta temporada extremamente acirrada.

"O mental é o segredo para que ganhe uma das equipes que lutam pelo título. Iremos jogo a jogo e enfrentar com humildade e tranquilidade o que vier", garantiu.

O treinador do Atlético de Madri elogiou bastante o elenco da equipe, mostrando muita confiança no time nesta reta final de competição.

"A temporada de Suárez e Llorente fala por si só. São dois jogadores extraordinários em nossa equipe. Não falo somente de Luis (Suárez), o grupo está entusiasmado e confio na equipe que tenho. Temos jogado esta temporada com uma ideia fixa, às vezes mostrada de uma melhor maneira e às vezes não tão boa. Não iremos variar muito o que temos feito. Imagine tudo o que estamos fazendo e tentaremos chegar mais perto da melhor versão, afirmou.

Simeone ainda negou que a ausência de Koeman no banco de reservas do Barcelona represente uma vantagem para o Atlético. O comandante do time catalão terá que cumprir suspensão no jogo deste sábado.

"Não vejo como uma vantagem que Koeman não esteja no banco de reservas do Barcelona".