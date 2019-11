Simeone no PSG? Jornal banca que argentino é sonho do clube francês

Thomas Tuchel seria a prioridade para o Bayern de Munique, que deve continuar com Hans-Dieter Flick até o final da temporada

A janela de transferências da próxima temporada europeia promete ser agitada, especialmente para os técnicos. Isso porque é possível que ocorra uma grande "dança das cadeiras" entre vários treinadores. De acordo com o jornal Le 10Sport, Diego Simeone seria o principal alvo do para a próxima campanha. Thomas Tuchel dificilmente permaneça se não vencer a Champions e também pode assumir um gigante europeu.

O PSG está disposto a arriscar a contratação de Simeone, pois o presidente Nasser Al-Khelaifi acredita que ele aumentaria as chances da equipe francesa na Liga dos Campeões.

A diretoria francesa sabe que o 'Cholo' é o treinador com o maior salário do futebol mundial, mas o dinheiro não seria um empecilho para o bilionário qatari. Al-Khelaifi sabe que o mais complicado em toda essa situação é a identificação de Simeone com o , e sua promessa de vencer a Champions com o time espanhol.

Por outro lado, o SportBild informa que Thomas Tuchel é o principal candidato a assumir o de Munique na próxima temporada. Após a demissão de Niko Kovac, o alemão Hans-Dieter Flick assumiu interinamente a equipe e vem dando bons resultados. Foram três partidas e três vitórias, sendo uma delas a goleada sobre o rival , por 4 a 0.

Após receber elogios públicos do diretor executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, Flick ganhou moral no cargo e é possível que ele fique até o fim da temporada. Dessa forma, Tuchel não precisaria romper o vínculo com o PSG.