Simeone não consegue vitória recorde sobre o Real Madrid com o Atleti, mas segue tranquilo

Os colchoneros saíram na frente, com gol de Luis Suárez, mas viram o time de Zidane empatar com Benzema nos minutos finais

O Atlético de Madrid saiu na frente do Real, no clássico disputado pela 26ª rodada de La Liga, e teve oportunidades de ampliar o marcador para voltar a se isolar na liderança do campeonato espanhol. Mas se Luis Suárez havia vencido Courtois no primeiro encontro entre atacante e goleiro, o guardião madridista passou a fazer boas defesas e segurou os colchoneros. Os blancos passaram, então, a exercer pressão nos minutos finais, exigiram defesas de Oblak e, enfim, conseguiram o empate com gol de Benzema após boa jogada de Casemiro.

Se o Atlético, líder, ao menos não viu o Real diminuir a distância em relação a si, o Barcelona apareceu como grande vencedor do embate – uma vez que pulou para a segunda posição e encurtou a distância em relação ao time de Simeone, agora com três pontos de vantagem na liderança. E ao ver o triunfo lhe escapar pelas mãos, Simeone também não conseguiu atingir duas marcas históricas, que servem de testemunho da importância do seu trabalho para reconstruir o clube alvirrubro como uma potência no cenário europeu.

Técnico mais vitorioso em títulos levantados pelo Atleti, Simeone conquistou 308 vitórias desde sua chegada ao comando do clube no final de 2011. Está empatado com Luis Aragonés, outro imortal colchonero, como treinador com mais vitórias. O triunfo sobre o arquirrival tornaria, de forma isolada, “El Cholo” no treinador com mais vitórias conquistadas pelo Atlético de Madrid. É apenas uma questão de tempo para que isso aconteça.

O que não parece, no entanto, ser questão de tempo, é conseguir a sua décima vitória em clássicos contra o Real Madrid. Simeone já venceu o arquirrival nove vezes, mas o último triunfo foi em 2018. Já se passaram sete dérbis e a marca, jamais atingida por um técnico do Atlético de Madrid, ainda não foi concretizada.

Apesar de tudo isso, o argentino segue tranquilo. Depois do empate no Wanda Metropolitano, Simeone garantiu que nunca imaginou ver seu time conquistando esta edição de La Liga de forma fácil, apesar do início espetacular.

“Pensaram que iríamos ganhar o torneio por 20 pontos (de vantagem). Eu não sei o que imaginavam. O caminho vai ser muito difícil até o final. Para todos. Queremos melhorar o que fizemos na temporada passada e seguiremos neste caminho”, disse o treinador.

Com os recordes à espreita, e uma expectativa cada vez maior pelo que o próprio Simeone ajudou o Atlético de Madrid a ser, a receita do treinador parece seguir a mesma tanto nas vitórias quanto nos momentos em que elas não vêm: o foco é no jogo a jogo.