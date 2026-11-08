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Hussein Hamdy
Traduzido por

Simeone eleva a bandeira da admiração por astro do Barcelona: a mágica vai se voltar contra o Atlético?

D. Simeone
Raphinha
Atlético de Madrid x Barcelona
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A arma mais perigosa de Flick

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Raphinha se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid em uma de suas melhores fases goleadoras, após se tornar uma das principais armas ofensivas do Barcelona. O jogador chega à partida no estádio Riyadh Air Metropolitano com números excepcionais, depois de marcar 15 gols no Campeonato Espanhol e 4 na Liga dos Campeões da Europa, totalizando 19 gols em 13 jogos oficiais.

Raphinha também marcou dois gols em cada uma de suas duas últimas partidas, contra Alavés e Aston Villa, e seguiu balançando as redes pelo terceiro jogo consecutivo após marcar no Clássico, no estádio Spotify Camp Nou.

Esses números confirmam que o astro brasileiro recuperou o seu melhor nível goleador, depois de superar a lesão leve que sofreu durante a primeira data Fifa com a seleção do Brasil, voltando ao auge de sua forma física.

Segundo o jornal espanhol "As", Raphinha apareceu de forma destacada dentro da área, com movimentações constantes e uma atuação marcada pela intensidade e pela pressão contínua, como de costume.

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08 de nov. de 2026

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O argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, é um dos treinadores que mais conhece o potencial de Raphinha, e não escondeu sua enorme admiração pelo astro brasileiro, a ponto de considerá-lo um dos melhores jogadores do mundo.

Simeone declarou, após a vitória do Barcelona por 3 a 1 na partida do Campeonato Espanhol da temporada passada, no estádio Spotify Camp Nou: "Não sei como Raphinha ainda não ganhou a Bola de Ouro, pois eu o escolho para vencê-la".

E acrescentou o treinador argentino: "Gosto muito dele, ele sabe jogar em todas as posições em que é escalado e também marca gols fantásticos".

Raphinha reúne todas as características valorizadas por Simeone: é um jogador forte, competitivo e determinado, que trabalha pela equipe, além de ter a capacidade de decidir partidas.

Simeone continuou falando sobre o astro brasileiro: "Gosto muito dele porque, toda vez que entra, é um prazer vê-lo jogar, seja por suas movimentações, por seus arranques longe da marcação ou por suas movimentações nos espaços, além de seu trabalho coletivo".

A admiração não se limita ao lado de Simeone, pois Raphinha, por sua vez, nutre um grande apreço pelo treinador argentino, tendo afirmado: "Tenho um grande carinho pelo Cholo, é um treinador incrível e o admiro muito".

Os confrontos anteriores revelam números expressivos de Raphinha contra o Atlético de Madrid, já que ele participou diretamente de 8 gols em 10 partidas contra a equipe, tendo marcado dois gols e dado 6 assistências.

Não será possível saber o que teria acontecido no confronto entre as equipes nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, caso o astro brasileiro tivesse conseguido jogar, mas ele desfalcou o duelo por uma lesão no músculo da coxa.

Os problemas musculares também impediram Raphinha de participar do jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, que terminou com a dura derrota do Barcelona por 4 a 0, assim como da partida do Campeonato Espanhol em que a equipe de Hansi Flick venceu o Atlético de Madrid no estádio Metropolitano por 2 a 1.

Raphinha chega ao aguardado confronto contra o Atlético de Madrid também com a moral elevada, após o anúncio da renovação de seu contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2030, em um passo que confirma que o capitão da equipe catalã representa uma das peças fundamentais no projeto de Hansi Flick nos próximos anos.

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